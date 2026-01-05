Volley Superlega – Tutti i numeri del 14° turno

I numeri del 14° turno di Superlega: Nikolov top scorer, Ben Tara all’attacco numero 1.000 in SuperLega. Esordio in casa Milano per il 2007 Corbetta
14a giornata – Regular Season SuperLega Credem Banca
Sir Susa Scai Perugia – Allianz Milano 3-1 (25-21, 23-25, 25-14, 25-19)
Sonepar Padova – Valsa Group Modena 1-3 (25-20, 20-25, 23-25, 17-25)
Vero Volley Monza – Rana Verona 0-3 (20-25, 12-25, 25-27)
Yuasa Battery Grottazzolina-Cisterna Volley 3-2 (20-25, 26-24, 25-22, 23-25, 15-9)
Gas Sales Bluenergy Piacenza – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-17, 25-22, 25-17)
Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-22, 25-20, 21-25, 25-22)
Nikolov top scorer per Civitanova: 24 punti per il bulgaro
Nel primo weekend di sfide del 2026 in SuperLega Credem Banca, a prendersi la palma di top scorer è Aleksandar Nikolov, che nel match tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova chiude con 24 punti realizzati (21 attacchi vincenti). Alle sue spalle Michele Fedrizzi (23 punti per lo schiacciatore della Yuasa Battery Grottazzolina) e la coppia formata da Luca Porro e Mattia Orioli, rivali nella sfida tra Sonepar Padova e Valsa Group Modena ed entrambi autori di 19 punti.
Sanguinetti top tra i centrali con 16 punti, 6 muri per Mazzone
Nella già citata sfida tra Padova e Modena in evidenza Giovanni Sanguinetti, top tra i centrali con 16 punti realizzati. Al servizio si mette in luce Luca Porro con 5 ace, mentre a muro bene il pontino Daniele Mazzone, che chiude con 6 muri totali. Tra i centrali, sfiora la doppia cifra Simone Giannelli, che si ferma a 9 punti realizzati.
I record di giornata: Ben Tara arriva a 1.000 attacchi vincenti, Fedrizzi sigla il punto numero 1.000. Esordio in SuperLega per Corbetta
Nella vittoria in quattro set di Sir Susa Scai Perugia su Allianz Milano, esulta Wassim Ben Tara, premiato MVP Credem Banca prima dell’inizio del match e capace nel corso dello stesso di toccare quota 1.000 attacchi vincenti in SuperLega. Dall’altra parte della rete, in virtù dell’indisponibilità di Damiano Catania, ha esordito in massima serie Jacopo Corbetta, libero classe 2007 in forza all’Allianz Milano.
Nel match, cruciale per la lotta-salvezza, tra Yuasa Battery Grottazzolina e Cisterna Volley, lo schiacciatore di casa Michele Fedrizzi (premiato MVP della sfida) ha raggiunto i 1.000 punti in SuperLega, mentre Efe Bayram è arrivato alla centesima presenza nel massimo campionato italiano.
La Gara più Lunga: 01.46
Sir Susa Scai Perugia – Allianz Milano (3-1)
La Gara più Breve: 00.00
Yuasa Battery Grottazzolina – Cisterna Volley (3-2)
Il Set più Lungo: 00.33
2° Set (25-22) Gas Sales Bluenergy Piacenza – MA Acqua S.Bernardo Cuneo
3° Set (25-27) Vero Volley Monza – Rana Verona
Il Set più Breve: 00.22
4° Set (17-25) Sonepar Padova – Valsa Group Modena
I TOP di SQUADRA
Attacco: 62.7%
Rana Verona
Ricezione: 27.9%
Sir Susa Scai Perugia
Muri Vincenti: 10
Sir Susa Scai Perugia
Punti: 75
Valsa Group Modena
Battute Vincenti: 12
Valsa Group Modena
I TOP INDIVIDUALI
Punti: 24
Aleksandar Nikolov (Cucine Lube Civitanova)
Attacchi Punto: 21
Aleksandar Nikolov (Cucine Lube Civitanova)
Servizi Vincenti: 5
Luca Porro (Valsa Group Modena)
Muri Vincenti: 6
Daniele Mazzone (Cisterna Volley)
Punti (Centrali): 16
Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena)
Punti (Palleggiatori): 9
Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia)
I MIGLIORI
Jordi Ramon (Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova)
Kamil Semeniuk (Sir Susa Scai Perugia – Allianz Milano)
Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza – MA Acqua S.Bernardo Cuneo)
Luca Porro (Sonepar Padova – Valsa Group Modena)
Michele Fedrizzi (Yuasa Battery Grottazzolina – Cisterna Volley)
Rok Mozic (Vero Volley Monza – Rana Verona)
I TOP SCORER IN REGULAR SEASON
|Pos
|Atleta
|P.ti
|Set
|P.ti/Set
|1
|
Reggers Ferre (Allianz Milano)
|289
|53
|5,45
|2
|
Nikolov Aleksandar (Cucine Lube Civitanova)
|275
|50
|5,50
|3
|
Keita Noumory (Rana Verona)
|229
|47
|4,87
|4
|
Masulovic Veljko (Sonepar Padova)
|226
|54
|4,19
|5
|
Feral Nathan (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)
|221
|51
|4,33
|6
|
Michieletto Alessandro (Itas Trentino)
|219
|49
|4,47
|7
|
Bovolenta Alessandro (Gas Sales Bluenergy Piacenza)
|213
|52
|4,10
|7
|
Davyskiba Vlad (Valsa Group Modena)
|213
|55
|3,87
|9
|
Ben Tara Wassim (Sir Susa Scai Perugia)
|211
|50
|4,22
|10
|
Padar Krisztian (Vero Volley Monza)
|195
|49
|3,98
Classifica SuperLega Credem Banca
Itas Trentino 35, Sir Susa Scai Perugia 35, Rana Verona 34, Valsa Group Modena 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 26, Cucine Lube Civitanova 25, Allianz Milano 23, Vero Volley Monza 12, Sonepar Padova 11, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Cisterna Volley 7, Yuasa Battery Grottazzolina 4.
15ª Giornata – Regular Season SuperLega Credem Banca
Sabato 10 gennaio 2026, ore 18.30
MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Yuasa Battery Grottazzolina
Diretta Rai Sport e VBTV
Domenica 11 gennaio 2026, ore 17.00
Itas Trentino – Rana Verona
Diretta DAZN e VBTV
Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00
Allianz Milano – Cisterna Volley
Diretta VBTV
Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00
Cucine Lube Civitanova – Sonepar Padova
Diretta VBTV
Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00
Sir Susa Scai Perugia – Valsa Group Modena
Diretta Rai Sport e VBTV
Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00
Gas Sales Bluenergy Piacenza – Vero Volley Monza
Diretta DAZN e VBTV