Volley Superlega – Tutti i numeri del 14° turno

I numeri del 14° turno di Superlega: Nikolov top scorer, Ben Tara all’attacco numero 1.000 in SuperLega. Esordio in casa Milano per il 2007 Corbetta

14a giornata – Regular Season SuperLega Credem Banca

Sir Susa Scai Perugia – Allianz Milano 3-1 (25-21, 23-25, 25-14, 25-19)

Sonepar Padova – Valsa Group Modena 1-3 (25-20, 20-25, 23-25, 17-25)

Vero Volley Monza – Rana Verona 0-3 (20-25, 12-25, 25-27)

Yuasa Battery Grottazzolina-Cisterna Volley 3-2 (20-25, 26-24, 25-22, 23-25, 15-9)

Gas Sales Bluenergy Piacenza – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-17, 25-22, 25-17)

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-22, 25-20, 21-25, 25-22)

Nikolov top scorer per Civitanova: 24 punti per il bulgaro

Nel primo weekend di sfide del 2026 in SuperLega Credem Banca, a prendersi la palma di top scorer è Aleksandar Nikolov, che nel match tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova chiude con 24 punti realizzati (21 attacchi vincenti). Alle sue spalle Michele Fedrizzi (23 punti per lo schiacciatore della Yuasa Battery Grottazzolina) e la coppia formata da Luca Porro e Mattia Orioli, rivali nella sfida tra Sonepar Padova e Valsa Group Modena ed entrambi autori di 19 punti.

Sanguinetti top tra i centrali con 16 punti, 6 muri per Mazzone

Nella già citata sfida tra Padova e Modena in evidenza Giovanni Sanguinetti, top tra i centrali con 16 punti realizzati. Al servizio si mette in luce Luca Porro con 5 ace, mentre a muro bene il pontino Daniele Mazzone, che chiude con 6 muri totali. Tra i centrali, sfiora la doppia cifra Simone Giannelli, che si ferma a 9 punti realizzati.

I record di giornata: Ben Tara arriva a 1.000 attacchi vincenti, Fedrizzi sigla il punto numero 1.000. Esordio in SuperLega per Corbetta

Nella vittoria in quattro set di Sir Susa Scai Perugia su Allianz Milano, esulta Wassim Ben Tara, premiato MVP Credem Banca prima dell’inizio del match e capace nel corso dello stesso di toccare quota 1.000 attacchi vincenti in SuperLega. Dall’altra parte della rete, in virtù dell’indisponibilità di Damiano Catania, ha esordito in massima serie Jacopo Corbetta, libero classe 2007 in forza all’Allianz Milano.

Nel match, cruciale per la lotta-salvezza, tra Yuasa Battery Grottazzolina e Cisterna Volley, lo schiacciatore di casa Michele Fedrizzi (premiato MVP della sfida) ha raggiunto i 1.000 punti in SuperLega, mentre Efe Bayram è arrivato alla centesima presenza nel massimo campionato italiano.

La Gara più Lunga: 01.46

Sir Susa Scai Perugia – Allianz Milano (3-1)

La Gara più Breve: 00.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Cisterna Volley (3-2)

Il Set più Lungo: 00.33

2° Set (25-22) Gas Sales Bluenergy Piacenza – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

3° Set (25-27) Vero Volley Monza – Rana Verona

Il Set più Breve: 00.22

4° Set (17-25) Sonepar Padova – Valsa Group Modena

I TOP di SQUADRA

Attacco: 62.7%

Rana Verona

Ricezione: 27.9%

Sir Susa Scai Perugia

Muri Vincenti: 10

Sir Susa Scai Perugia

Punti: 75

Valsa Group Modena

Battute Vincenti: 12

Valsa Group Modena

I TOP INDIVIDUALI

Punti: 24

Aleksandar Nikolov (Cucine Lube Civitanova)

Attacchi Punto: 21

Aleksandar Nikolov (Cucine Lube Civitanova)

Servizi Vincenti: 5

Luca Porro (Valsa Group Modena)

Muri Vincenti: 6

Daniele Mazzone (Cisterna Volley)

Punti (Centrali): 16

Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena)

Punti (Palleggiatori): 9

Simone Giannelli (Sir Susa Scai Perugia)

I MIGLIORI

Jordi Ramon (Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova)

Kamil Semeniuk (Sir Susa Scai Perugia – Allianz Milano)

Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Piacenza – MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

Luca Porro (Sonepar Padova – Valsa Group Modena)

Michele Fedrizzi (Yuasa Battery Grottazzolina – Cisterna Volley)

Rok Mozic (Vero Volley Monza – Rana Verona)

I TOP SCORER IN REGULAR SEASON

Pos Atleta P.ti Set P.ti/Set 1 Reggers Ferre (Allianz Milano) 289 53 5,45 2 Nikolov Aleksandar (Cucine Lube Civitanova) 275 50 5,50 3 Keita Noumory (Rana Verona) 229 47 4,87 4 Masulovic Veljko (Sonepar Padova) 226 54 4,19 5 Feral Nathan (MA Acqua S.Bernardo Cuneo) 221 51 4,33 6 Michieletto Alessandro (Itas Trentino) 219 49 4,47 7 Bovolenta Alessandro (Gas Sales Bluenergy Piacenza) 213 52 4,10 7 Davyskiba Vlad (Valsa Group Modena) 213 55 3,87 9 Ben Tara Wassim (Sir Susa Scai Perugia) 211 50 4,22 10 Padar Krisztian (Vero Volley Monza) 195 49 3,98

Classifica SuperLega Credem Banca

Itas Trentino 35, Sir Susa Scai Perugia 35, Rana Verona 34, Valsa Group Modena 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 26, Cucine Lube Civitanova 25, Allianz Milano 23, Vero Volley Monza 12, Sonepar Padova 11, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Cisterna Volley 7, Yuasa Battery Grottazzolina 4.

15ª Giornata – Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 10 gennaio 2026, ore 18.30

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Yuasa Battery Grottazzolina

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 11 gennaio 2026, ore 17.00

Itas Trentino – Rana Verona

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00

Allianz Milano – Cisterna Volley

Diretta VBTV

Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Sonepar Padova

Diretta VBTV

Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00

Sir Susa Scai Perugia – Valsa Group Modena

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Vero Volley Monza

Diretta DAZN e VBTV