Volley Superlega – Cuneo, niente da fare a Piacenza. Grottazzolina, due punti vitali nello scontro salvezza

Agli archivi alla quattordicesima giornata di Superlega: ad aprire il turno sono stati due anticipi del sabato.

Gas Sales Bluenergy Piacenza, davanti al pubblico amico del PalaBancaSport, supera per 3 a 0 la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, avvicinandosi così al quarto posto in classifica occupato da Valsa Group Modena e superando Cucine Lube Civitanova, sconfitta a Trento in 4 set. A trascinare gli emiliani sono Mandiraci, Galassi e Bovolenta, complessivamente autori di 36 punti totali; dall’altra parte, oltre al debutto dello schiacciatore francese Alexandre Strehlau, non basta la doppia cifra di Sedlacek.

Così Matteo Battocchio, coach MA Acqua S.Bernardo Cuneo: “La richiesta era di fare bene le cose nel nostro campo, perché eravamo chiaramente consapevoli della loro forza, una squadra che ha appena centrato la qualificazione in Semifinale di Coppa Italia. Hanno strappato molto bene loro a metà del primo e del terzo set al servizio, peccato perché siamo stati in gioco molto più di quanto non dica il punteggio finale”.

Nel remake della scorsa Finale Scudetto, invece, l’Itas Trentino supera Cucine Lube Civitanova, vincendo in quattro set, grazie ai 17 di Michieletto, 15 a testa per Ramon e Faure, in doppia cifra anche Flavio. Non riesce ai marcheggiani la rimonta dal 2-0 nonostante i 24 punti di Nikolov.

Nella giornata di domenica i campioni del mondo di Sir Susa Scai Perugia rispondono a distanza proprio dolomitici battendo in quattro set Allianz Milano al Pala Barton Energy: i Block Devils avanzano così a braccetto con i campioni d’inverno, grazie ai 18 punti di Ben Tara, eletto tra l’altro MVP di novembre, e di un Semeniuk (14) formato MVP. In casa lombarda spiccano le prove di Kreling e i 17 punti di Reggers, in doppia cifra come Recine (11) e Caneschi (10).

Colpo esterno intanto per la Valsa Group Modena che espugna in quattro set la Kioene Arena, fortino della Sonepar Padova. Gli emiliani rimontano, sotto 1-0 cambiando marcia nella seconda parte dell’incontro: Tizi-Oualou manda in doppia cifra il top scorer Porro (19), un incredibile Sanguinetti (16), Davyskiba (15) e Buchegger (14). Tra i padroni di casa si bene Orioli (19) e Masulovic (12).

Niente da fare per Vero Volley Monza che cede in tre set contro un’altra rivale di spessore, Rana Verona i quali collezionano altri tre punti preziosi per l’alta classifica. Grandi emozioni infine nello scontro salvezza tra Yuasa Battery Grottazzolina e Cisterna Volley, con il fanalino di coda che la spunta al tie-break tra le mura amiche del PalaSavelli di Porto S. Giorgio e riducendo a sole tre lunghezze la distanza in classifica tra i due team. Marchigiani sospinti da un super Fedrizzi (23 punti) e Magalini (16), in doppia cifra come Golzadeh (13) e Tatarov (11). Dall’altra parte da sottolineare i punti di Lanza (18), Bayram (17) e Mazzone (13), mentre Barotto ne sigla 15.

Risultati 14ª giornata Regular Season SuperLega Credem Banca:

Sir Susa Scai Perugia – Allianz Milano 3-1 (25-21, 23-25, 25-14, 25-19) – Sir Susa Scai Perugia: Giannelli 9, Semeniuk 14, Loser 7, Ben Tara 18, Ishikawa 3, Russo 8, Colaci (L), Dzavoronok 9, Solé 3, Plotnytskyi 2, Gaggini (L). N.E. Argilagos, Cvanciger, Crosato. All. Lorenzetti. Allianz Milano: Kreling 1, Recine 11, Masulovic 8, Reggers 17, Ichino 5, Caneschi 10, Catania (L), Masajedi 0, Barbanti 1, Lindqvist 0, Di Martino 1, Corbetta (L). N.E. Benacchio, Otsuka. All. Piazza. ARBITRI: Cerra, Puecher, Sumeraro. NOTE – durata set: 28′, 29′, 24′, 25′; tot: 106′.

Sonepar Padova – Valsa Group Modena 1-3 (25-20, 20-25, 23-25, 17-25) – Sonepar Padova: Todorovic 0, Orioli 19, Polo 4, Masulovic 12, Gardini 6, Truocchio 1, Zoppellari 1, Diez (L), Stefani 3, Toscani (L), Held 6. N.E. Nachev, Bergamasco, Mc Raven. All. Cuttini. Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 2, Davyskiba 15, Mati 3, Buchegger 14, Porro 19, Sanguinetti 16, Federici (L), Perry (L), Anzani 2, Ikhbayri 4, Giraudo 0. N.E. Massari, Tauletta, Bento. All. Giuliani. ARBITRI: Carcione, Goitre, Venturi. NOTE – durata set: 24′, 31′, 26′, 22′; tot: 103

Vero Volley Monza – Rana Verona 0-3 (20-25, 12-25, 25-27) – Vero Volley Monza: Zimmermann 0, Rohrs 9, Larizza 4, Padar 10, Atanasov 9, Beretta 2, Pisoni (L), Velichkov 0, Scanferla (L), Mapelli 0, Mosca 0. N.E. Frascio, Ciampi, Knipe. All. Eccheli. Rana Verona: Christenson 5, Mozic 13, Cortesia 4, Ferreira Souza 9, Keita 15, Vitelli 9, Valbusa (L), Planinsic 0, Staforini (L), Sani 1, Nedeljkovic 1. N.E. Gironi, Bonisoli, Glatz. All. Soli. ARBITRI: Rossi, Brunelli. NOTE – durata set: 24′, 23′, 33′; tot: 80′.

Yuasa Battery Grottazzolina – Cisterna Volley 3-2 (20-25, 26-24, 25-22, 23-25, 15-9) – Yuasa Battery Grottazzolina: Falaschi 1, Magalini 16, Petkov 4, Golzadeh 13, Fedrizzi 23, Stankovic 6, Vecchi (L), Pellacani 0, Marchiani 0, Tatarov 11, Marchisio (L). N.E. Cubito, Koprivica. All. Ortenzi. Cisterna Volley: Fanizza 0, Lanza 18, Plak 8, Barotto 15, Bayram 17, Mazzone 13, Finauri (L), Currie (L), Tarumi 0, Salsi 0, Guzzo 0, Muniz De Oliveira 1. N.E. Diamantini, Tosti. All. Morato. ARBITRI: Vagni, Saltalippi, Pernpruner. NOTE – durata set: 25′, 32′, 35′, 30′, 17′; tot: 139′.

Giocate ieri

Gas Sales Bluenergy Piacenza – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-17, 25-22, 25-17) – Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 4, Mandiraci 13, Galassi 12, Bovolenta 11, Gutierrez 7, Comparoni 3, Loreti (L), Leon 0, Pace (L), Andringa 0, Bergmann 3, Seddik 0. N.E. Simon, Travica. All. Boninfante. MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 0, Sedlacek 11, Codarin 5, Feral 9, Zaytsev 8, Copelli 3, Giraudo (L), Cavaccini (L), Bonomi 0, Oberto 0, Strehlau 1, Stefanovic 0, Cattaneo 0. N.E. Sala. All. Battocchio. ARBITRI: Cavalieri, Curto. NOTE – durata set: 24′, 33′, 27′; tot: 84′.

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-22, 25-20, 21-25, 25-22) – Itas Trentino: Sbertoli 1, Ramon 15, Resende Gualberto 10, Faure 15, Michieletto 17, Bartha 9, Pesaresi (L), Garcia Fernandez 0, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. Bristot, Giani, Sandu, Torwie. All. Mendez. Cucine Lube Civitanova: Boninfante 4, Bottolo 15, D’Heer 0, Loeppky 3, Nikolov 24, Gargiulo 10, Orduna 0, Bisotto (L), Balaso (L), Hossein Khanzadeh 7, Kukartsev 0, Duflos-Rossi 0, Tenorio 2. N.E. Podrascanin. All. Medei. ARBITRI: Zanussi, Pozzato. NOTE – durata set: 25′, 25′, 26′, 28′; tot: 104′.

Classifica SuperLega Credem Banca

Itas Trentino 35, Sir Susa Scai Perugia 35, Rana Verona 34, Valsa Group Modena 31, Gas Sales Bluenergy Piacenza 26, Cucine Lube Civitanova 25, Allianz Milano 23, Vero Volley Monza 12, Sonepar Padova 11, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Cisterna Volley 7, Yuasa Battery Grottazzolina 4.

Prossimo turno

15ª Giornata Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 10 gennaio 2026, ore 18.30

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Yuasa Battery Grottazzolina

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 11 gennaio 2026, ore 17.00

Itas Trentino – Rana Verona

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00

Allianz Milano – Cisterna Volley

Diretta VBTV

Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Sonepar Padova

Diretta VBTV

Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00

Sir Susa Scai Perugia – Valsa Group Modena

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 11 gennaio 2026, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Vero Volley Monza

Diretta DAZN e VBTV