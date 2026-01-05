Cuneo: a Palazzo Samone una mostra per celebrare i 90 anni della Divisione Pastrengo dell’Arma dei Carabinieri

Nel 1814, anno di fondazione dei Carabinieri Reali, Cuneo fu tra le prime sei città dell’allora Regno di Sardegna in cui fu stabilita una divisione del Corpo. Dai comandi di divisione (oggi comandi provinciali) dipendevano le Luogotenenze, a cui facevano capo le Stazioni, cellule viventi e vitali su cui s’imperniava – e tutt’oggi s’impernia – tutta l’attività operativa, informativa e preventiva dell’Arma dei Carabinieri.

Cuneo è quindi da allora imprescindibilmente e profondamente legata alla vita dell’Arma e ne può testimoniare la storia attraverso la sua storia. In queste terre l’Arma vide cadere nel 1815 il suo primo militare, Giovanni Boccaccio, ed ancora qui ebbero i natali alcuni tra i suoi più celebri eroi, come Chiaffredo Bergia ed il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, figure presenti immancabilmente nei volumi della storia dell’Arma.

Con il Risorgimento, che registrò progressivamente l’espandersi del Regno di Sardegna verso la parte orientale del Nord Italia, e poi con l’unità d’Italia, la provincia di Cuneo fu inquadrata ordinativamente sotto l’alto comando di Milano, oggi denominato Comando Interregionale, che prese la denominazione di Divisione “Pastrengo” a partire da novant’anni fa, nel 1936.

Non poteva, quindi, che partire da Cuneo la mostra che ne racconta la vita e le vicende; e Cuneo non poteva che dimostrarsi felice di ospitare questo evento, che confermerà ancora una volta quanto intenso sia il suo legame con l’Istituzione. Oggi l’Arma è presente in provincia di Cuneo con un Comando Provinciale, otto Comandi di Compagnia nelle principali città e ben 75 Stazioni situate in tutti gli angoli, anche i più remoti, di questo variegato, a tratti aspro, ma bellissimo territorio, che vede l’alternarsi di montagne, colline e pianure e fa della laboriosità e della lealtà sociale dei valori imprescindibili che l’Arma dei Carabinieri, è chiamata a tutelare gelosamente.

La mostra “La Pastrengo – 90 anni di gloria” sarà esposta dal 13 gennaio al 2 febbraio a Palazzo Samone.

“Il comando provinciale di Cuneo è particolarmente orgoglioso di aver potuto

partecipare all’organizzazione della mostra la Pastrengo – 90 anni di gloria, sentendosi

profondamente legato al suo comando di vertice. Questa mostra infatti, raccontando la storia del comando interregionale Pastrengo, competente sulle 4 regioni del nord ovest (Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria), racconterà anche la storia dell’Arma di Cuneo, città che fin dal 1814, anno della costituzione del Corpo dei Carabinieri Reali, costituì una delle prime sei sedi di divisione. – spiega il Comandante Provinciale di Cuneo

Colonnello Marco Piras – Si sente dire che la provincia di Cuneo, per la sua vastità e le sue tradizioni, è il vero Piemonte. Non essendo piemontese che d’adozione, non posso confermare; però è vero che da allora, in ogni mobilitazione, in ogni attività e vicenda della Pastrengo c’è stata sempre una parte portata avanti dal nostro comando provinciale e così è tuttora.

La stessa celebre carica di Pastrengo, località del Veneto che oggi dà il nome al Comando interregionale per ricordare come durante la prima guerra d’indipendenza una fulminea e travolgente carica di Carabinieri a cavallo salvò la vita del Re Carlo Alberto, fu lanciata e condotta dal Maggiore Negri di Sanfront, località del cuneese prossima a Saluzzo. Costituita da una fitta rete di comandi stazione distaccati fin nei centri più piccoli e remoti, dalle cime delle Alpi fino all’umida pianura, l’Arma di Cuneo è d’altronde profondamente legata alla stessa storia dell’Arma, essendone stata parte fin dall’inizio ed attraverso i secoli e tre forme di Stato – Regno di Piemonte e Sardegna, Regno d’Italia, Repubblica Italiana – ed avendo contribuito con il proprio impegno, la propria dedizione ed il proprio sangue alle alterne vicende storiche. La mostra, che farà conoscere la storia dei Carabinieri di tutto il nord ovest d’Italia, sarà accompagnata da vari eventi collegati e messi a punto dal comando provinciale, tutti animati dall’intenzione di suggellare il rapporto di vicinanza e prossimità che l’Arma vuole avere con i suoi cittadini, dai più giovani ai più maturi, fino ai più fragili. Un ringraziamento – conclude Piras – va senz’altro espresso al comune di Cuneo, per l’ospitalità riservataci, ed a coloro che vorranno partecipare a questa splendida manifestazione“.

Sottolinea la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero: “Cuneo è ben lieta di accogliere la mostra “Pastrengo. 90 anni di gloria”, nel suo percorso attraverso tante città italiane. Ripetiamo sempre quanto sia necessario conoscere la storia e custodire la memoria: questa mostra è certamente un contributo importante per ritornare alla genesi della divisione Pastrengo e ripercorrere le vicende salienti che l’hanno vista attivamente coinvolta. Le pagine della storia più recente, a partire dalla guerra di liberazione, ci rimandano un messaggio di impegno coerente e continuo a difesa della libertà, dello stato di diritto e della democrazia. Uomini – e oggi anche donne – che hanno fatto e fanno della fedeltà ai valori fondamentali del nostro Stato una scelta di vita. Ci preme ricordare con particolare riconoscenza e affetto il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, un nostro conterraneo, che pagò con la vita la fedeltà a questi valori e l’integrità del suo operato.

In un tempo in cui tutti invochiamo la pace, un bene che oggi è diventato fragilissimo e per nulla scontato, è indispensabile renderci conto che alla pace si può e si deve contribuire

in tanti modi, che la pace è il frutto dello sforzo di tutti noi, di ciascuno di noi, imprescindibile e insostituibile tassello per comunità civili e nazionali che vivono in pace. Anche un corpo come la Divisione Pastrengo tanto ha contribuito, e continua a fare, alla pace nel nostro Paese, proprio attraverso un profondo senso dello Stato. Questa mostra, quindi, ci offre l’occasione per riflettere sul ruolo che le nostre Istituzioni, civili e anche militari, svolgono a tutela della convivenza democratica e della sicurezza delle comunità. A tutti coloro che hanno reso possibile questa esposizione va il nostro sincero ringraziamento. Auspichiamo – sottolinea Manassero – che i visitatori possano trarne un momento di conoscenza, di consapevolezza e di profonda gratitudine verso chi, ieri come oggi, lavora in spirito di servizio per il bene del Paese“.

Caratteristiche della mostra

La mostra è costituita da una serie di pannelli espositivi rimovibili, strutture autoportanti in alluminio verniciati di moderna concezione e teli con stampa museale dal design di ultima generazione, secondo un criterio storiografico che copre i diversi momenti dell’impegno istituzionale della Pastrengo. A partire dalla carica del 1848 nella omonima battaglia che, rappresentando un simbolo imperituro di coraggio e lealtà darà poi il nome alla Divisione nel 1936. Fotografie d’epoca, elaborazioni grafiche, testi didascalici di facile lettura per una mostra rievocativa dei 90 anni di gloria della Pastrengo. Il visual dei pannelli espositivi é dell’art directory Rossella Ferrario, i testi sono del curatore della mostra Andrea Pamparana. La realizzazione é stata affidata dal Comando Interregionale dei Carabinieri Pastrengo alla società Publimedia, partner dell’Arma dei Carabinieri in diverse iniziative di comunicazione istituzionale e concessionaria esclusiva per la raccolta pubblicitaria della rivista Il Carabiniere.