Sci Alpino: tutti i vincitori del Trofeo ASF a Limone Piemonte

Anche nella Circoscrizione di Cuneo è iniziata la stagione agonistica dei Children è iniziata. Ad avviare le sfide indicative regionali è stato il Trofeo ASF-Alpi Service Freight, una gara di Slalom in due manche organizzata sabato 3 gennaio dall’Equipe Limone sulla pista Giorgio Armand di Quota 1400, perfettamente preparata dallo staff della LIFT. Tra le Allieve si è imposta Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone con il tempo totale di 1’,32”,78/100 e con distacchi rispettivamente di 3”,61/100 e di 4”,97/100 su Cecilia Balbo e su Anna Lanzavecchia, entrambe del Mondolè Ski Team.

Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo Sveva Maglio dello Sci Club Limone, Giulia

Candelo dell’Equipe Limone, Ilaria Tosello dello Sci Club Limone, Giulia Olivieri dello Sci Club Val Vermenagna, Micol Andreis dello Sci Club Limone, Giulia Cometto del Val Vermenagna e Allegra Montemarani dell’Equipe Limone. La gara maschile degli Allievi è stata appannaggio di Federico Scrimaglia dello Sci Club Limone, che ha fermato i cronometri sul tempo totale di 1’,34”,98/100, staccando di 38/100 Romeo Calcagno del Mondolè Ski Team e di 2”,17/100 Sebastiano Dotta dell’Equipe Limone. Completano la top ten Lorenzo Bellora dello Sci Club Limone, un terzetto del Mondolè Ski Team formato da Paolo Peira, Jacopo Molineris e Federico Tomasi, Stefano Blengino ed Elia Ravera dell’Equipe

Limone e infine Jacopo Raimondo dello Sci Club Val Vermenagna.

La più veloce delle Ragazze è stata Camilla Maria Giachino dello Sci Club Limone, che ha chiuso le due manche nel tempo totale di 1’,46”,19/100, staccando di 54/100 Greta Iorii del Mondolè Ski Team e di 2”,51/100 Matilde Dellepiane, anche lei del Mondolè. La classifica delle prime dieci si completa con Sofia Martino dello Sci Club Pontechianale 2018, Anna Margaria dello Sci Club Monviso, Virginia Toscano del Mondolè Ski Team, Elisabeth Russiello Maiga dello Sci Club Val Vermenagna, Ludovica Maria Zuddas dello Sci Club Limone, Lea Destefani ed Isabella Suria dell’Equipe Limone.

In campo maschile affermazione di Edoardo Cairoli dell’Equipe Limone con il tempo complessivo di 1’,38”,82/100. Secondo a 47/100 Giacomo Queirolo del Mondolè Ski Team, terzo a 5”,07/100 Tommaso Pastorino, anche lui del Mondolè. Completano la top ten Enrico Dal Maso dell’Equipe Limone, Matteo Ferrando dello Ski College Limone, Riccardo Di Mauro dello Sci Club Frabosa, Massimo Mosto del Mondolè Ski Team, Gabriele Vicari dello Sci Club Limone, Samuel Sirio Matteodo del Pontechianale 2018 e Pietro Blengini del Mondolè Ski Team.

c.s.