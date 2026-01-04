Mondovì: le mongolfiere protagoniste sul numero 3659 di Topolino!

“Topolino e Pippo con la testa tra le nuvole”. Questo il titolo di una delle storie che apparirà sul numero 3659 del magazine Topolino in uscita in edicola il prossimo 7 gennaio e incentrata sul tema delle mongolfiere e della bellezza del ritrovarsi a guardare il paesaggio sottostante da una nuova prospettiva. In aggiunta, alcune pagine di approfondimento dedicate ai raduni aerostatici nel mondo con un focus speciale su quello di Mondovì, la cui trentaseiesima edizione è in pieno svolgimento. Un contenuto che ha direttamente coinvolto l’Amministrazione comunale e i piloti dell’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì, capaci di dar vita ad una tradizione che amalgama spettacolo, cultura e passione per il volo.

Come già anticipato, allora, sabato 10 gennaio Mondovì dedicherà un’intera giornata a Topolino e al fumetto. Nel corso della mattinata e del pomeriggio, infatti, si svolgeranno laboratori di disegno per bambini con il disegnatore Federico Butticè e lo sceneggiatore Francesco Pelosi, mentre alle ore 17.30, presso il Teatro Baretti, è in programma un incontro a tema a cui parteciperà anche la coordinatrice editoriale di Panini Comics Serena Colombo. Al termine dell’incontro, poi, è prevista la distribuzione gratuita di copie di “Topolino” al pubblico presente in sala con annesso firmacopie. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti disponibili. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite (pagina Comune di Mondovì).

Un’iniziativa che si inserisce nel progetto “Mondovì e il volo dei sogni” ideato e curato da CUADRI ETS, sostenuto dall’Amministrazione comunale, realizzato con il contributo della Fondazione CRC e dell’ATL del Cuneese in collaborazione con l’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì. «Un piccolo sogno che si avvera grazie alla sinergia venutasi a creare tra Comune, Fondazione CRC e ATL del Cuneese grazie alla preziosa regia di CUADRI ETS – il commento del sindaco Luca Robaldo, dell’assessora alla Cultura Francesca Botto e dell’assessora all’Istruzione Francesca Bertazzoli – per una straordinaria occasione di promozione territoriale e di crescita culturale condivisa. Nei prossimi giorni provvederemo altresì a distribuire gratuitamente a tutti i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado della nostra città una copia di “Topolino” nell’intento di incentivare la lettura e di stimolare la curiosità dei più giovani. Una bellissima collaborazione tra diversi enti locali che si inserisce appieno nel solco della certificazione di “Comune Amico della Famiglia”, confermando l’attenzione della nostra Amministrazione verso i progetti che favoriscono l’inclusione, la partecipazione e l’accesso alla cultura per tutte le età».

«Abbiamo sempre pensato che le mongolfiere di Mondovì siano qualcosa di “magico”, in grado di far volare anche la fantasia – commenta Giorgio Bogliaccino, presidente di Aeroclub Mongolfiere di Mondovì – ma non ci saremmo mai immaginati che, un giorno, potessero portare in volo persino Topolino! Ringraziamo CUADRI ETS, l’Amministrazione comunale di Mondovì, la Fondazione CRC e l’ATL del Cuneese per averci coinvolti in questo meraviglioso progetto. Sarà davvero “un volo dei sogni”!».

«CUADRI ETS da anni promuove il territorio cuneese in modi nuovi e innovativi – spiega il presidente Andrea Borri–attraverso mostre, festival e iniziative culturali, strumenti capaci di raccontarlo a pubblici diversi, stimolare curiosità e attrarre l’attenzione anche da fuori, coinvolgendo le nuove generazioni in esperienze culturali creative e significative».

c.s.