Mondovì: il 36° Raduno Aerostatico dell’Epifania è definitivamente entrato nel vivo

Fiamme nella notte e mongolfiere illuminate al buio, fra le note dei Clash e dei Journey, fra la voce di Kate Bush e quella di Bon Jovi. Con uno spettacolare show di luci e suoni, in un’atmosfera pienamente anni ‘80, sabato 3 gennaio il Nightglow ha aperto ufficialmente il 36° Raduno di mongolfiere dell’Epifania di Mondovì. E la mattina di domenica 4 gennaio, davanti agli occhi estasiati del pubblico, 30 mongolfiere si sono levate in volo. Sul campo di decollo di Mondovì, la Capitale delle mongolfiere, i piloti provenienti da tutta Italia e da tante parti d’Europa differenti (Francia, Gran Bretagna, Croazia, Svizzera, Paesi Bassi…) hanno “inaugurato” il cielo.

La città si prepara a tre giorni di magia. Per la prima volta, il Raduno di mongolfiere è cominciato con lo spettacolare gonfiaggio al buio delle mongolfiere: la colonna sonora dello show era interamente dedicata al fenomeno televisivo del momento, la serie Netflix “Stranger Things”. E lo spettacolo continua nei cieli: con 30 mongolfiere presenti all’evento, due voli al giorno, per uno degli eventi più caratteristici di tutto il Piemonte. Il 36° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania è organizzato dall’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì, in sinergia col Comune di Mondovì che promuove e sostiene la manifestazione, grazie al contributo di Fondazione “Cassa di Risparmio di Cuneo” e grazie a Intesa Sanpaolo, partner della manifestazione.

PROGRAMMA DEFINITIVO

36° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania

Mondovì (CN) – corso Inghilterra

Domenica 4 gennaio

ore 8,30: decollo delle mongolfiere

ore 10,00 – 12,00: voli vincolati per bambini

ore 14,00: decollo delle mongolfiere

Lunedì 5 gennaio

ore 8,30: decollo delle mongolfiere

ore 10,00 – 12,00: voli vincolati per bambini

ore 14,00: decollo delle mongolfiere

Martedì 6 gennaio

ore 8,30: decollo delle mongolfiere

ore 10,00 – 12,00: voli vincolati per bambini

ore 14,00: decollo delle mongolfiere

Si ricorda che: i decolli delle mongolfiere e i voli per bambini si potranno svolgere solamente in presenza di condizioni meteo favorevoli, che durante il Raduno non si effettuano voli-passeggero per il pubblico. Prima di ogni volo si svolgerà un briefing meteo per verificare se ci sono le condizioni per decollare. I briefing si svolgeranno presso la sede dell’Aeroclub, dotata di stazione meteo, e verranno trasmessi in diretta sul maxischermo ledwall al campo di decollo per aggiornare il pubblico in tempo reale.

