Futsal Femminile: la Freedom è in Finale di Coppa Italia!

La Freedom FC Women batte il Santa Rita e strappa il pass per la Finale di Coppa Italia Regionale di Calcio a 5 Femminile. Le biancoblu di mister Corrado Capellani si sono aggiudicate, infatti, la Semifinale disputata a Caramagna Piemonte con il punteggio di 4-3: un match estremamente combattuto e tirato, ricco di ribaltamenti di fronte e sorprese. Cuneesi avanti 2-0 grazie a Chiapello e Marinone ed in vantaggio 2-1 all’intervallo; nella ripresa, ribaltone torinese, con il Santa Rita che sorpassa portandosi sul 2-3: nell’ultima fetta di gara, la Freedom con grande carattere riesce a controsorpassare con i centri di Peano e Stoppani, tenendo il 4-3 con i denti nei minuti conclusivi. Pomi, Pellegrinelli ed Olmo le marcatrici avversarie.

La compagine cuneese, quindi, vola in Finale e si contenderà il trofeo, sempre al Palasport di Caramagna Piemonte, domenica 11 gennaio (alle 11) contro il Gonzaga, in grado di superare l’1-3 l’Ivrea Canavese.