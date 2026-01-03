Volley Superlega – La prima del 2026: Cuneo a Piacenza, big match Trentino-Civitanova

Salutato il 2025 ed archiviati i Quarti di Finale della 48ª Del Monte® Coppa Italia, torna il campionato di Superlega: ad aprire l’anno nuovo è il 14° turno della Regular Season in SuperLega Credem Banca, che si snoderà fra il 3 e 4 gennaio.

Si parte oggi alle 17: la MA Acqua S.Bernardo Cuneo fa visita alla Gas Sales Bluenergy, carica a mille dopo aver strappato il pass proprio per la Final Four di Coppa ed aver rinnovato Miguel Gutierrez: i blues, che hanno ufficializzato in questi giorni l’arrivo dello schiacciatore francese Alexandre Strehlau, cercheranno di svoltare un periodo non semplice a livello di punti e prestazioni. Così il capitano dei piemontesi Domenico Cavaccini: “Andiamo a Piacenza senza particolari preoccupazioni, ma consapevoli che è parte di un periodo per noi fondamentale. Affrontare squadre del genere in questo momento del campionato è difficile, sono in piena corsa e in fiducia. Noi siamo concentrati sul nostro traguardo, Piacenza è una tappa e noi vogliamo arrivare alla fine del “Viaggio” con l’obiettivo raggiunto”.

Alle 18 si ripropone il remake dell’ultima Finale Scudetto, tra la capolista Itas Trentino, dirompente nel proprio quartier generale, e la Cucine Lube Civitanova.BTS Arena sold out e che vedrà sul taraflex tanti ex: da una parte Gabi Garcia Fernandez, il giovane Andrea Giani e Nicola Pesaresi, dall’altra Wout D’Heer e Marko Podrascanin.

Domenica il resto del programma: alle 16 c’è con il confronto tra i neocampioni del mondo della Sir Susa Scai Perugia e l’Allianz Milano, con i padroni di casa che vogliono continuare la marcia nel testa a testa con Trento, mentre gli ambrosiani, sesti a quota 23, cercano punti utili per l’alta classifica.

Alle 17.00 Sonepar Padova di scena alla Kioene Arena contro la Valsa Group Modena, alle 18.00 invece si sfidano Vero Volley Monza e Rana Verona, terza in classifica ed in forma. Scontro cruciale in chiave salvezza, a fondo classifica, fra il fanalino di coda Yuasa Battery Grottazzolina e Cisterna Volley, penultima a +4 dai marchigiani.

14ª Giornata Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 3 gennaio 2026, ore 17.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Curto Giuseppe (Mesiano Marta)

Video Check: Buonaccino D’Addiego Michele

Segnapunti: Balconi Cristina

Diretta DAZN e VBTV

Sabato 3 gennaio 2026, ore 18.00

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Arbitri: Zanussi Umberto, Pozzato Andrea (Sessolo Maurina)

Video Check: Gioia Riccardo

Segnapunti: Ferrara Federico

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 4 gennaio 2026, ore 16.00

Sir Susa Scai Perugia – Allianz Milano

Arbitri: Cerra Alessandro, Puecher Andrea (Sumeraro Fabio)

Video Check: Annese Gianmarco

Segnapunti: Mazzocchio Ilaria

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 4 gennaio 2026, ore 17.00

Sonepar Padova – Valsa Group Modena

Arbitri: Carcione Vincenzo, Goitre Mauro Carlo (Venturi Giuliano)

Video Check: Pardo Claudio

Segnapunti: Dandolo Enrico

Diretta VBTV

Domenica 4 gennaio 2026, ore 18.00

Vero Volley Monza – Rana Verona

Arbitri: Rossi Alessandro, Brunelli Michele (Cervellati Giulio)

Video Check: Fumagalli Gianluca

Segnapunti: Eustacchio Andrea

Diretta VBTV

Domenica 4 gennaio 2026, ore 18.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Cisterna Volley

Arbitri: Vagni Ilaria, Saltalippi Luca (Pernpruner Marco)

Video Check: Perotti Marco

Segnapunti: Marini Lorenzo

Diretta VBTV

Classifica SuperLega Credem Banca

Itas Trentino 32, Sir Susa Scai Perugia 32, Rana Verona 31, Valsa Group Modena 28, Cucine Lube Civitanova 25, Allianz Milano 23, Gas Sales Bluenergy Piacenza 23, Vero Volley Monza 12, Sonepar Padova 11, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Cisterna Volley 6, Yuasa Battery Grottazzolina 2.