Ginnastica Saluzzo al Collegiale Gold-Silver Christmas Edition

Sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025 il Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta della Federazione Ginnastica D’Italia in collaborazione con la Ginnastica Saluzzo Libertas Asd, ha organizzato il Collegiale Gold-Silver Christmas Edition di Ginnastica Ritmica.

Esperti Esterni Preposti: Lora Temelkova ex allenatrice della Campionessa Sofia Raffaeli e, Giuseppe Ranieri danzatore del Teatro dell’Opera di Roma e coreografo. Una cinquantina di atlete-i iscritti per un lavoro di alto livello sugli attrezzi della Ginnastica Ritmica e sulla danza: classica, contemporanea e moderna.