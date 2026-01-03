Ceva: il cordoglio dell’Amministrazione Comunale per la scomparsa di Natale Carlotto

La città di Ceva dà l’ultimo saluto a Natale Carlotto, uno dei suoi rappresentanti politici di maggior rilevanza, un uomo che ha incarnato il Dopoguerra del cuneese sostenendo e trasformando in azioni concrete le istanze del territorio.

Nato a Ceva, in frazione San Bernardino, nel 1931, la sua figura è indissolubilmente legata alla storia della Coldiretti di Cuneo, di cui fu direttore per 45 anni. Successivamente, divenne presidente nazionale dei pensionati di Coldiretti e vicepresidente del comitato europeo anziani rurali. La sua carriera nel mondo delle istituzioni fu altrettanto fulgida, portandolo a essere prima deputato e quindi senatore della Repubblica.

Esponente della Democrazia Cristiana, Carlotto ha incarnato i saperi e i desideri di una terra fortemente caratterizzata dalla produzione agroalimentare e, al contempo, proiettata verso la modernità e il progresso economico. Tra le numerose iniziative a cui si è interessato per Ceva e per il Cebano, la realizzazione della caserma forestale, che ha portato in loco una delle eccellenze delle forze dell’ordine del Paese.

“Ceva perde oggi uno dei suoi cittadini d’eccellenza, un uomo delle istituzioni, un rappresentante dell’apparato amministrativo dello Stato, da sempre vicino al suo territorio.” Queste le parole del sindaco Fabio Mottinelli, che rappresenta il sentire di tutta l’Amministrazione comunale. “Natale Carlotto è partito da qui, da una frazione di campagna di un piccolo Comune, ed è arrivato lontano senza mai dimenticare le sue origini. L’impegno per i produttori agricoli, per la campagna, per la montagna, hanno rappresentato un suo modo di intendere non solo la politica, ma la vita: i rami non arrivano in alto se le radici non sono saldamanete ancorate a terra. Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di dolore. Il nostro impegno come amministratori è raccogliere la sua eredità e applicare il suo esempio di impegno e dedizione nella nostra quotidianità, tenendo sempre a mente e a cuore il bene delle nostre comunità.”

