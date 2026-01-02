Valanga sul Monte Albergian: salvata una donna con trauma toracico e principio di ipotermia

AGGIORNAMENTO ore 21 – La donna travolta dalla valanga sul Monte Albergian e rimasta ferita, è stata consegnata all’autoambulanza avanzata pochi minuti fa. Presenta un trauma toracico e ad un arto inferiore oltre ad uno stato di ipotermia.

AGGIORNAMENTO ore 18 – Dopo la valanga abbattutasi in Valle Maira, nella zona del Rifugio Bonelli, un secondo allarme, sempre per valanga, è stato lanciato intorno alle 14 dalla zona del Monte Albergian, comune di Pragelato (TO). Sul posto è stato inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che con grande difficoltà per il vento ha sbarcato l’equipe completa di unità cinofila da valanga a valle del punto dell’incidente e una squadra di 4 tecnici di valle in una seconda rotazione.

Nel frattempo la donna era stata estratta in autosoccorso dal compagno di gita e presentava un forte trauma toracico e un principio di ipotermia, pur essendo vigile. È stata quindi raggiunta dalla squadra che le ha prestato le prime cure e ha proceduto con l’imbarellamento per il trasporto a valle perché l’elicottero non era più in grado di intervenire a causa del vento.

Da valle è stata preparata una squadra di una quindicina di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, comprensivi di un medico volontario che hanno proceduto via terra in direzione della paziente. La barella è stata recuperata verso l’alto per un lungo tratto e in questo momento procede via terra in discesa, assicurata dai tecnici, in direzione di Pragelato.