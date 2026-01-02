Ceva: in onda uno speciale sull’Antica Fiera di Santa Lucia

Terraverde, il programma di approfondimento di Telecupole dedicato ai territori, al mondo rurale e alle tradizioni del Piemonte, parlerà di Ceva con uno speciale interamente dedicato all’Antica Fiera di Santa Lucia, appuntamento decembrino che da secoli segna la vita economica e sociale della città e che quest’anno ha avuto un notevole successo.

Attraverso immagini, racconti e testimonianze, Terraverde – condotto da Claudio Calorio – accompagna il pubblico dentro una fiera che è molto più di un evento commerciale: un intreccio di storia, cultura contadina ed eccellenze locali, dove la razza bovina piemontese rappresenta ancora oggi un patrimonio di qualità e identità.

«Raccontare la Fiera di Santa Lucia attraverso un programma come Terraverde è importante per far conoscere Ceva e la sua storia oltre i confini locali – sottolineano il sindaco di Ceva Fabio Mottinelli e l’assessore alle Manifestazioni Luca Prato -. È un’occasione per valorizzare le nostre tradizioni e il lavoro che da generazioni caratterizza questo territorio».

Lo speciale è in onda su Telecupole: venerdì 2 gennaio alle ore 20.40; sabato 3 gennaio alle ore 8.45; mercoledì 7 gennaio alle ore 14.30. Telecupole è visibile su canale 11 in Piemonte, canale 19 in Liguria, Tivùsat 422, Sky 824 e in streaming su telecupole.com.