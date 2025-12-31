Torino Airport supera per la prima volta il record di 5 milioni di passeggeri

Cinque milioni di passeggeri in un anno. L’Aeroporto di Torino chiude il 2025 raggiungendo un record storico e archiviando il suo miglior anno di sempre. Lo scalo, che lo scorso 11 dicembre aveva già superato il primato registrato nel 2024, quando i passeggeri erano stati 4.693.977, conferma così le previsioni positive tracciate all’avvio della stagione invernale.

I torinesi Camilla Taddei e Antonino Imbesi, in arrivo da Barcellona sul volo Ryanair FR774, sono i passeggeri con cui l’aeroporto di Torino ha superato il record dei 5 milioni. Ad accoglierli, l’Amministratore Delegato di Torino Airport Andrea Andorno, insieme a molti dipendenti del Gruppo SAGAT.

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport ha commentato:

“Siamo davvero felici di celebrare questo traguardo. L’aeroporto continua a crescere, con nuove rotte aperte nelle scorse settimane e altre che sono già state annunciate per la stagione estiva. Si tratta di un risultato importante che si trasforma in ricadute positive per tutto il territorio con l’economia e l’occupazione locale che ne traggono beneficio. Infatti, lo scalo di Torino, stando ai dati dell’ACI Impact Calculator, genera, tra impatto economico diretto, indiretto, indotto e catalitico, l’equivalente di 35mila posti di lavoro. Desidero infine ringraziare le colleghe e i colleghi del Gruppo SAGAT e tutta la Comunità aeroportuale per l’impegno profuso quotidianamente nell’accogliere i nostri passeggeri, oltre a tutti coloro che in questo anno ci hanno scelto come punto di partenza o di arrivo dei loro viaggi.”