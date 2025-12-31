Cordoglio a Dogliani per Pasquale “Lino” Toppi

La comunità di Dogliani si sta stringendo nel dolore, attorno alla moglie Antonietta e al figlio Antonino, per l’improvvisa scomparsa di Pasquale Toppi (conosciuto e apprezzato da tutti con il soprannome di “Lino”). Classe 1958, è mancato nella notte scorsa. Ex presidente del Dogliani Calcio, grande amante dello sport e del pallone, aveva profondamente creduto nel settore giovanile. Negli ultimi anni, era il gestore del bar degli impianti sportivi doglianesi insieme alla moglie. In passato aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale. Pensionato, era stato dipendente della ditta Navello. Originario della Campania, ha dedicato tutta la vita lavorativa e sociale a Dogliani.

Condoglianze dalle redazioni di Rivista IDEA e Ideawebtv.