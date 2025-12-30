Limone Piemonte si prepara a salutare l’arrivo del nuovo anno con la tradizionale Festa di Capodanno in Piazza, un appuntamento pensato per coinvolgere residenti e turisti di tutte le età.

L’evento, realizzato con la collaborazione di Monkey’s Radio, prenderà il via nel pomeriggio di martedì 31 dicembre lungo via Roma, che dalle ore 17.00 alle 19.30 sarà animata da attività dedicate alle famiglie, con la presenza di clown, maghi e baby dance. A partire dalle ore 18.30, l’atmosfera si arricchirà ulteriormente grazie all’ingresso in scena di trampolieri e mangiafuoco.

La musica accompagnerà il pubblico fin dal tardo pomeriggio: dalle ore 16.30 alle 18.45 è previsto il concerto di una live band dal sound energico e coinvolgente, che introdurrà la serata e farà da preludio agli eventi notturni. Il conto alla rovescia verso il nuovo anno sarà affidato al DJ set di Federico Chimirri, che farà ballare la piazza dalle 23 fino a notte fonda.

Nel corso della serata non mancherà un momento di intrattenimento speciale con James The Mentalist, illusionista e mentalista, protagonista di un intermezzo a sorpresa.

ORDINANZA PER LA SICUREZZA PUBBLICA

Per garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza e tutela dell’incolumità pubblica, il Comune di Limone Piemonte ha emesso una specifica ordinanza valida su tutto il territorio comunale. Dalle 14 del 31 dicembre alle 12 del 1° gennaio, negli spazi pubblici e aperti al pubblico è vietata la somministrazione, il consumo, la detenzione e il trasporto di bevande in contenitori di vetro, lattine o contenitori rigidi e metallici. È consentito esclusivamente l’utilizzo di bottigliette di plastica contenenti bevande analcoliche. Resta inoltre in vigore, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, il divieto assoluto di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, razzi e artifici pirotecnici nelle aree pubbliche.

L’ordinanza richiama anche i gestori degli esercizi pubblici di somministrazione al rispetto delle disposizioni, invitandoli a vigilare affinché i clienti non accedano alle aree pubbliche con contenitori vietati, ricordando altresì il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’ordinanza comporterà l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da 100 a 500 euro, oltre all’eventuale sequestro del materiale utilizzato.

FIACCOLATA IN MUSICA A QUOTA 1400

La grande festa di Capodanno sarà anticipata come da tradizione dalla “Fiaccolata in musica”, in programma martedì 30 dicembre a Quota 1400. Dalle 20.45 la serata si animerà con musica e intrattenimento a cura di Andrea Caponnetto e del team Movida MovinOn Family. Alle 21.15 si svolgerà la tradizionale fiaccolata dei maestri della Scuola Sci Limone, visibile a lato della partenza della seggiovia Morel. Al termine dell’evento, cioccolata calda e vin brûlé saranno offerti a tutti i visitatori, per continuare a divertirsi con la snow-disco insieme a DJ Poi.