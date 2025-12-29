Serie C Sky Wifi: il 2025 da “AbraCadaBra” e il 2026 che si apre con la Sambenedettese

Si appresta a chiudersi un 2025 a dir poco incredibile e “magico”, per il Bra. Dai 78 punti messi a referto nelle 36 partite giocate nello scorso girone A di Serie D, all’approdo nella doppia semifinale della Poule Scudetto con il Livorno. Ma, soprattutto, alla promozione in Serie C. Non preventivata e non programmata nell’estate del 2024, ma arrivata via via in corso d’opera, step by step, risultato dopo risultato e prestazione dopo prestazione. Mister Fabio Nisticò e la società hanno capito il valore umano e sportivo dello spogliatoio, in campo e fuori. Fino a domenica 13 aprile scorso in quel di Imperia, quando la matematica fece “brillare” gli occhi del popolo giallorosso. Un gruppo unito, capace di mettersi alle spalle avversarie costruite con la volontà e l’obiettivo di vincere. Un successo assaporato, goduto, celebrato. Anche e giustamente da Sky Sport. Un successo non solo braidese, ma anche per la provincia di Cuneo e per il Piemonte.

Poi il lavoro estivo, l’allestimento della rosa, l’approccio con la terza serie nazionale, le partite “casalinghe” a Sestri Levante e i 15 punti totalizzati nelle 18 giornate disputate nel girone d’andata (sarebbero stati 18, ma l’estromissione del Rimini ha ricalcolato la classifica ndr). Allenamento dopo allenamento, staff tecnico, dirigenza e la società presieduta da Giacomo Germanetti hanno preso coscienza di una squadra che sa il fatto suo, che è sul pezzo, che ha personalità, che propone calcio e che ha dei meriti. Pur e ovviamente consci che gli errori sono nient’altro che un vero fattore di crescita.

Domenica 4 gennaio allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante (ore 17,30) arriva la Sambenedettese, per la prima giornata del girone di ritorno. E allora “AbraCadaBra”, perchè gli sforzi e gli obiettivi del club e dell’ambiente, per il 2026, sono tutti rivolti in un’unica direzione.