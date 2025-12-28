Ieri sera si è svolto un intervento notturno del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte nel comune di Cumiana (TO) per una cordata di arrampicatori bloccati in parete. L’allarme è stato lanciato intorno alle 17.15, la coppia si trovava in sosta a 3 tiri da terra, dopo che le corde doppie con cui si stavano calando sono rimaste incastrate. La centrale operativa ha inviato sul posto le squadre a terra e ha attivato l’elisoccorso che era in fase di riconfigurazione in modalità notturna.

In considerazione della complessità tecnica dell’operazione è stato imbarcato sull’elicottero un tecnico del Soccorso Alpino aggiuntivo a supporto dell’equipe.

Dopo una prima ricognizione aerea, i piloti hanno valutato che era possibile sbarcare i soccorritori al verricello direttamente sulla sosta dove erano bloccati i due scalatori.

Si è quindi proceduto con l’operazione recuperando entrambi i malcapitati al verricello e trasportandoli a valle infreddoliti, ma in buone condizioni.