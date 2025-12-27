Volley Superlega – Nessun tie-break nel Boxing Day! Cuneo tiene due set poi crolla a Modena

Vittorie nette nel 13° turno della Credem Banca Superlega di Volley, quattro in casa e due in trasferta. Il Boxing Day si è aperto con la sfida fra Cucine Lube Civitanova e Gas Sales Bluenergy Piacenza: i padroni di casa spingono tanto al servizio (ben 14 ace) e, trascinati da Loeppky (al terzo titolo di MVP di fila) vince 3-1. acciuffa un successo per 3-1 contro Gas Sales Bluenergy Piacenza con sorpasso in classifica. Dall’altra parte non bastano i 26 di Bovolenta.

Tutto ok anche per Rana Verona contro Yuasa Battery Grottazzolina fanalino di coda: dopo un primo set combattuto, gli scaligeri prendono il largo dilagando nel terzo ed ultimo parziale: MVP Darlan, autore di 15 punti. 3-0 anche per l’Allianz Milano contro Padova: lombardi molto bene nei primi due set, prima di subire il risveglio ospite. La formazione veneta vince ai vantaggi il terzo gioco, sfiorando il tie-break: 4° set deciso ancora ai vantaggi, questa volta 28-26 a favore dei milanesi, fra le cui fila spiccano i 28 di un super Reggers.

Ordinaria amministrazione per i Campioni del Mondo di Sir Susa Scai Perugia che batte 0-3 Cisterna, mai sopra quota 20 e con il solo Barotto in doppia cifra. Successo di squadra con i 16 dell’MVP Ben Tara e le ottime prove di Ishikawa e Russo.

Intanto l’Itas Trentino espugna l’OpiquadArena: Monza cede 3-0 sotto i colpi di Ramon e Fraure, nonostante una prova da top scorer di Padar (15). Infine, niente da fare per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo nel posticipo del PalaPanini: Valsa Group Modena vince e convince, sospinti da un Buchegger in stato di grazia, autore di 19 punti (9 ace). I blues lottano nei primi due parziali ma crollano nel terzo, abbattuti da un servizio avversario devastante, con ben 14 punti arrivati direttamente dal servizio. “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, perché comunque Modena è Modena, però devo dire che hanno fatto più di quanto ci aspettavamo, hanno forzato tantissimo in battuta e forzando sono entrate anche delle battute incredibili. – ha spiegato il centrale Lorenzo Codarin – Quello influisce tanto perché facilita la gara ai rivali e rende molto difficile la nostra situazione di cambiopalla. Nel primo set abbiamo dato battaglia però non è abbastanza, non puoi giocare benino solo un set, devi cercare di mantenere il livello alto per tutta la partita ed è difficile. Bisogna fare qualcosa al di sopra dello standard con queste squadre per poter competere con loro“.

Il 29 e 30 dicembre si torna in campo, ma per i Quarti di Del Monte® Coppa Italia.

Regular Season SuperLega Credem Banca

2ª giornata ritorno (26/12/2025)

Risultati:

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 (25-21, 28-26, 18-25, 25-21) – Cucine Lube Civitanova: Bottolo 13, Gargiulo 11, Loeppky 16, Nikolov 21, Podrascanin 2, Boninfante 2, D’Heer 5, Orduna 0, Bisotto (L), Balaso (L), Hossein Khanzadeh 0. N.E. Kukartsev, Duflos-Rossi, Tenorio. All. Medei. Gas Sales Bluenergy Piacenza: Bergmann 7, Galassi 5, Bovolenta 26, Gutierrez 16, Comparoni 1, Porro 0, Loreti (L), Leon 1, Pace (L), Travica 0, Andringa 2, Seddik 6. N.E. Mandiraci, Fraleone. All. Boninfante. ARBITRI: Lot, Salvati, Merli. NOTE – durata set: 25′, 29′, 22′, 23′; tot: 99′.

Rana Verona – Yuasa Battery Grottazzolina 3-0 (25-21, 25-19, 25-16) – Rana Verona: Christenson 2, Sani 11, Cortesia 6, Ferreira Souza 15, Keita 6, Nedeljkovic 11, Gironi (L), Valbusa 0, Planinsic 0, Staforini (L), Glatz 7, Mozic 1. N.E. Bonisoli, Vitelli. All. Soli. Yuasa Battery Grottazzolina: Falaschi 0, Magalini 10, Petkov 6, Golzadeh 8, Fedrizzi 5, Stankovic 2, Marchisio (L), Vecchi (L), Pellacani 2, Marchiani 0, Koprivica 0. N.E. Cubito, Tatarov. All. Ortenzi. ARBITRI: Serafin, Simbari. NOTE – durata set: 24′, 25′, 24′; tot: 73′.

Allianz Milano – Sonepar Padova 3-1 (25-15, 25-15, 26-28, 28-26) – Allianz Milano: Kreling 2, Otsuka 8, Di Martino 7, Reggers 28, Recine 12, Caneschi 10, Corbetta (L), Ichino 4, Catania (L), Masulovic 1. N.E. Masajedi, Lindqvist, Benacchio. All. Piazza. Sonepar Padova: Todorovic 2, Orioli 3, Polo 11, Masulovic 14, Gardini 9, Truocchio 8, Zoppellari 0, Diez (L), Stefani 3, Toscani (L), Held 10. N.E. Nachev, Bergamasco, Mc Raven. All. Cuttini. ARBITRI: Curto, Rossi, Russo. NOTE – durata set: 20′, 23′, 30′, 31′; tot: 104′.

Cisterna Volley – Sir Susa Scai Perugia 0-3 (14-25, 20-25, 20-25) – Cisterna Volley: Fanizza 0, Bayram 7, Plak 4, Barotto 11, Lanza 9, Mazzone 6, Finauri (L), Currie (L), Diamantini 0, Salsi 0, Guzzo 1, Muniz De Oliveira 4. N.E. Tarumi, Tosti. All. Morato. Sir Susa Scai Perugia: Giannelli 2, Plotnytskyi 6, Crosato 4, Ben Tara 16, Ishikawa 11, Russo 11, Colaci (L), Dzavoronok 2, Gaggini (L). N.E. Argilagos, Cvanciger, Loser, Solé, Semeniuk. All. Lorenzetti. ARBITRI: Piana, Carcione. NOTE – durata set: 21′, 26′, 26′; tot: 73′.

Vero Volley Monza – Itas Trentino 0-3 (21-25, 15-25, 22-25) – Vero Volley Monza: Zimmermann 3, Rohrs 8, Mosca 4, Padar 15, Atanasov 1, Beretta 3, Pisoni (L), Velichkov 5, Frascio 0, Marttila 2, Scanferla (L), Larizza 0. N.E. Ciampi, Knipe. All. Eccheli. Itas Trentino: Sbertoli 1, Ramon 13, Resende Gualberto 6, Faure 11, Michieletto 10, Bartha 9, Pesaresi (L), Garcia Fernandez 1, Laurenzano (L), Acquarone 0. N.E. Bristot, Giani, Sandu, Torwie. All. Mendez. ARBITRI: Luciani, Vagni, Venturi. NOTE – durata set: 26′, 23′, 27′; tot: 76′.

Valsa Group Modena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0 (25-20, 25-17, 25-15) – Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 2, Davyskiba 11, Anzani 6, Buchegger 19, Porro 6, Sanguinetti 8, Perry (L), Federici (L), Bento 3, Ikhbayri 0. N.E. Massari, Mati, Tauletta, Giraudo. All. Giuliani. MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 1, Sedlacek 4, Codarin 3, Feral 12, Zaytsev 7, Stefanovic 3, Sala (L), Cavaccini (L), Bonomi 0, Oberto 0, Giraudo 0, Colasanti 0, Cattaneo 1. N.E. Copelli. All. Battocchio. ARBITRI: Zanussi, Nava, Lorenzin. NOTE – durata set: 26′, 26′, 23′; tot: 75′.

Classifica SuperLega Credem Banca

Itas Trentino 32, Sir Susa Scai Perugia 32, Rana Verona 31, Valsa Group Modena 28, Cucine Lube Civitanova 25, Allianz Milano 23, Gas Sales Bluenergy Piacenza 23, Vero Volley Monza 12, Sonepar Padova 11, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Cisterna Volley 6, Yuasa Battery Grottazzolina 2.

Il top scorer del “Boxing Day” è Ferre Reggers: 28 punti totali

Buchegger super al servizio: 9 gli ace per l’austriaco, sesta miglior prestazione di sempre in SuperLega

La Gara più Lunga: 01.44

Allianz Milano – Sonepar Padova (3-1)

La Gara più Breve: 01.13

Cisterna Volley – Sir Susa Scai Perugia (0-3)

Rana Verona – Yuasa Battery Grottazzolina (3-0)

Il Set più Lungo: 00.31

4° Set (28-26) Allianz Milano – Sonepar Padova

Il Set più Breve: 00.20

1° Set (25-15) Allianz Milano – Sonepar Padova

I TOP di SQUADRA

Attacco: 64.3%

Gas Sales Bluenergy Piacenza

Ricezione: 37.8%

Valsa Group Modena

Muri Vincenti: 12

Allianz Milano

Punti: 72

Allianz Milano

Battute Vincenti: 14

Cucine Lube Civitanova

Valsa Group Modena

I TOP INDIVIDUALI

Punti: 28

Ferre Reggers (Allianz Milano)

Attacchi Punto: 24

Alessandro Bovolenta (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Ferre Reggers (Allianz Milano)

Servizi Vincenti: 9

Paul Buchegger (Valsa Group Modena)

Muri Vincenti: 4

Gabriele Di Martino (Allianz Milano)

Roberto Russo (Sir Susa Scai Perugia)

Simone Anzani (Valsa Group Modena)

Punti (Centrali): 11

Alberto Polo (Sonepar Padova)

Aleksandar Nedeljkovic (Rana Verona)

Giovanni Maria Gargiulo (Cucine Lube Civitanova)

Roberto Russo (Sir Susa Scai Perugia)

Punti (Palleggiatori): 3

Jan Zimmermann (Vero Volley Monza)

I MIGLIORI

Eric Loeppky (Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Darlan Ferreira Souza (Rana Verona – Yuasa Battery Grottazzolina)

Ferre Reggers (Allianz Milano – Sonepar Padova)

Paul Buchegger (Valsa Group Modena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

Wassim Ben Tara (Cisterna Volley – Sir Susa Scai Perugia)

Riccardo Sbertoli (Vero Volley Monza – Itas Trentino)

Gara Unica di Quarti – Del Monte® Coppa Italia SuperLega

Lunedì 29 dicembre 2025, ore 20.30

Itas Trentino – Vero Volley Monza

Diretta Rai Sport e VBTV

Martedì 30 dicembre 2025, ore 19.00

Rana Verona – Allianz Milano

Diretta VBTV

Martedì 30 dicembre 2025, ore 19.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena

Diretta VBTV

Martedì 30 dicembre 2025, ore 20.30

Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova

Diretta Rai Sport e VBTV

Prossimo turno di campionato

14ª Giornata di Ritorno – Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 3 gennaio 2026, ore 17.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Diretta DAZN e VBTV

Sabato 3 gennaio 2026, ore 18.00

Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 4 gennaio 2026, ore 16.00

Sir Susa Scai Perugia – Allianz Milano

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 4 gennaio 2026, ore 17.00

Sonepar Padova – Valsa Group Modena

Diretta VBTV

Domenica 4 gennaio 2026, ore 18.00

Vero Volley Monza – Rana Verona

Diretta VBTV

Domenica 4 gennaio 2026, ore 18.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Cisterna Volley

Diretta VBTV