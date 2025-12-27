Volley A3/M: Savigliano, in banda c’è Bacco

C’è nuova gioventù in banda! Il Volley Savigliano è lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive di Andrea Bacco.

Contestualmente all’annuncio del volto nuovo, come già reso noto sui propri canali social, il club biancoblù ha comunicato di aver terminato il rapporto sportivo con il libero Francesco Prosperi Turri.

Schiacciatore classe 2003, Andrea Bacco proviene dalla Campi Reali Cantù, compagine con cui ha disputato le ultime due stagioni e mezzo in Serie A2. Approdato in maglia canturina nell’estate 2023, infatti, ha disputato 92 partite, mettendo a terra 210 palloni. In precedenza, il giocatore originario di Carate Brianza aveva indossato la maglia delle giovanili della Vero Volley Monza, vincendo la DelMonte® Junior League, e della Med Store Tunit Macerata in Serie A3.

Ora, la nuova avventura a Savigliano, iniziata con il primo allenamento disputato venerdì 26 dicembre. Un’avventura che Bacco approccia con entusiasmo: “Non mi aspettavo di dover cambiare all’improvviso casacca, anche perché è la prima volta che effettuo un trasferimento a metà stagione, ma arrivo in Piemonte con grande voglia di mettermi in gioco. C’è rammarico per aver lasciato un ambiente che era diventato casa mia, ma ho tanta voglia di provare nuovi stimoli a Savigliano. È una realtà che conosco, della società mi hanno parlato tutti bene e non vedo l’ora di potermi mettere a disposizione di coach Serafini. Dall’avventura a Cantù, penso e spero di poter portare l’esperienza vissuta in Serie A2, prima dalla panchina e poi più stabilmente in campo, e il lavoro che ho svolto, sia singolarmente che in palestra con i compagni. Spero anche di poter dare un contributo alla squadra, con l’obiettivo di toglierci qualche soddisfazione tutti insieme”.

