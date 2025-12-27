“Giütè à Giüta”: il duo comico “Marco & Mauro” al Milanollo di Savigliano

Domenica 28 dicembre, alle 21, andrà in scena al teatro Milanollo di Savigliano “Giütè à Giüta”, spettacolo del duo comico “Marco & Mauro”. Giunto alla quarta edizione, il progetto ha una finalità solidale: grazie al Consiglio regionale e alle Amministrazioni locali che ospitano le serate (5 sparse per il Piemonte) l’obiettivo è quello di raccogliere fondi da devolvere alle associazioni che si occupano di persone in difficoltà economica o sociale.

In questo caso l’incasso dello spettacolo, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano, sarà devoluto all’associazione San Vincenzo de’ Paoli.

Il costo a biglietto intero è di 15 euro, 10 il ridotto. Per informazioni e prenotazioni, inviare un messaggio WhatsApp al 351. 6591097.

