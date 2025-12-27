Fine anno tra concerti e musei aperti a Robilante

Diverse le iniziative organizzate a Robilante per festeggiare la fine del 2025, tutte all’insegna della cultura.

Sabato 27 alle ore 21:00 presso la Confraternita si esibirà il gruppo il gruppo Quatrad Ensemble proporrà un insolito viaggio nella musica natalizia popolare tra Piemonte, Francia e altrove.

Domenica 28 dicembre (con orario 10:00-12:00 e 15:00-18:00) il Museo della Fisarmonica ed il Mu.S.Com-Museo del suono e della comunicazione vi invitano a varcare la loro soglia per scoprire le tante curiosità che racchiudono. Un’occasione unica per apprendere le regole fisiche del suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S.Com) oppure come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo Fisarmonica).

Per informazioni:

Museo della Fisarmonica: [email protected]; 3288655394

Mu.S.com: [email protected]; 3489554673

Per ulteriori informazioni: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).

