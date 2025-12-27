Effluenti zootecnici: “Occhio alla scadenza del bando per le strutture di stoccaggio e la distribuzione in campo”

È in scadenza il 27 febbraio 2026 il nuovo bando della Regione Piemonte a sostegno della realizzazione di coperture anti-emissione sulle strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati, nonché dell’acquisto di attrezzature e macchine per la distribuzione in campo di tali matrici con modalità a bassa emissione ammoniacale.

Possono beneficiare dell’aiuto gli imprenditori agricoli singoli o associati che siano obbligatoriamente coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. La spesa massima ammissibile è pari a 100 mila euro (150 per gli investimenti collettivi ad uso comune), quella minima ammissibile è di 10 mila euro.

«L’intervento sostiene gli investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi agricoli che riducano l’emissione di gas climalteranti (metano e protossido di azoto) e di altri agenti inquinanti dell’aria (ammoniaca) – spiega Pietro Busso, responsabile del Settore Finanza agevolata di Cia Agricoltori italiani di Cuneo -, oppure aumentino la capacità di sequestro di carbonio nel suolo, oltre all’adeguamento delle imprese agricole ai criteri e ai vincoli previsti dal Piano Stralcio Agricoltura per la qualità dell’aria. Le opere andranno eseguite entro 12 mesi dall’ammissione al sostegno».

L’aliquota di sostegno è pari al 75% della spesa ammessa, per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori che aderiscono per l’anno 2025 ad interventi agro-climatico-ambientali (Aca13 e altre Aca); al 70% della spesa ammessa, per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori che non aderiscono per l’anno 2025 ad interventi agro-climatico-ambientali; al 65% della spesa ammessa, per gli investimenti collettivi ad uso comune e al 60% della spesa ammessa, per tutti gli altri casi.

Riguardo agli investimenti fissi, sono finanziabili le coperture flottanti (materiali leggeri alla rinfusa, piastrelle geometriche galleggianti, sfere plastiche galleggianti, teli flottanti) su vasche esistenti per lo stoccaggio di liquami, digestati ed altri effluenti non palabili; le coperture fisse (solette in c.a., coperture rigide a tenuta, coperture flessibili e a tendone) su vasche esistenti per lo stoccaggio di liquami, digestati ed altri effluenti non palabili; le coperture fisse (tettoie, strutture a tunnel) su platee esistenti per lo stoccaggio di letami, digestati ed altri effluenti palabili; la sostituzione di strutture esistenti per lo stoccaggio di liquami, digestati ed altri effluenti non palabili con serbatoi flessibili di materiale elastomerico/plastomerico, compreso lo smantellamento/rimozione (obbligatorio) della struttura sostituita e la sostituzione di lagoni esistenti per lo stoccaggio di liquami, digestati ed altri effluenti non palabili con vasche in c.a. dotate di copertura fissa (solette in c.a., coperture rigide a tenuta, coperture flessibili a tendone), compreso smantellamento/rimozione (obbligatorio) della struttura sostituita.

Riguardo, invece, alle macchine e alle attrezzature, sono finanziabili le macchine per la distribuzione interrata di liquami, digestati ed altri effluenti non palabili, per la distribuzione sottocotico di liquami, digestati ed altri effluenti non palabili e per la distribuzione rasoterra in bande di liquami, digestati ed altri effluenti non palabili; i sistemi per la distribuzione interrata di liquami, digestati ed altri effluenti non palabili, per l’adeguamento di macchine aziendali; i sistemi per la distribuzione sottocotico di liquami, digestati ed altri effluenti non palabili, per l’adeguamento di macchine aziendali e i sistemi per la distribuzione rasoterra in bande di liquami, digestati ed altri effluenti non palabili, per l’adeguamento di macchine aziendali; le attrezzature per la distribuzione ombelicale di liquami, digestati ed altri effluenti non palabili con distribuzione interrata, per la distribuzione ombelicale di liquami, digestati ed altri effluenti non palabili con distribuzione rasoterra in bande e per la distribuzione ombelicale di liquami, digestati ed altri effluenti non palabili con distribuzione sottocotico.

Le spese generali e tecniche sono previste solo per gli interventi edilizi.

«Come al solito – osserva Busso -, è preferibile valutare caso per caso i requisiti per l’accesso al bando. Su questo, gli Uffici della nostra Organizzazione sono a disposizione degli agricoltori interessati».

