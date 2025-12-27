Dronero: al Museo Mallé la mostra “Jean Gaumy. Baìo e Montagna”

Fino al 25 gennaio 2026. al Museo Mallé di Dronero (CN), la Fondazione CRC e il Museo Mallé di Dronero propongono la mostra “JEAN GAUMY. Baìo e Montagna”, 44 fotografie donate da Jean Gaumy (Pontaillac, 1948), noto fotografo francese membro dell’Agenzia Magnum e dell’Institut de France (Académie des Beaux Arts).

Nella prima sala è possibile ammirare 14 fotografie in bianco e nero delle vallate alpine, mentre nella seconda e nella terza sala saranno esposte 30 fotografie a colori della Baìo con alcuni costumi e video gentilmente concessi dal Museo Storico-Etnografico di Sampeyre.

La mostra è aperta tutti i venerdì, sabato, domenica e martedì 6 gennaio, dalle ore 15 alle ore 19. Ingresso libero e gratuito.

L’esposizione “JEAN GAUMY. Baìo e Montagna” è promossa da Fondazione CRC e dal Museo Mallé di Dronero – con il patrocinio del Comune di Dronero, del Museo Etnografico di Sampeyre, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte – nell’ambito del Progetto “Donare”, con il quale la Fondazione accoglie donazioni da parte di privati e le valorizza attivando collaborazioni con istituzioni del territorio. Grazie a testi critici di Fredo Valla, la mostra restituisce e racconta in modo originale il lavoro svolto da Jean Gaumy con alcuni reportage fotografici nelle vallate alpine cuneesi tra il 2003 e il 2017.

c.s.