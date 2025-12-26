Volley Superlega – Boxing Day! Cuneo a Modena, big match Civitanova-Piacenza

Smaltito il pranzo di Natale, si torna sul taraflex nel Boxing day di Superlega che vive la sua tredicesima giornata. Tutte e dodici le squadre della massima serie scenderanno in campo oggi (venerdì 26 dicembre) per la seconda del girone di ritorno e l’ultima di un anno solare che si chiuderà dopo i Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia SuperLega del 29 e 30 dicembre.

Il pomeriggio scatta alle 16 con il big match: all’Eurosuole Forum la Cucine Lube Civitanova, a caccia del terzo successo consecutivo in campionato dopo aver espugnato Cuneo, ospita la Gas Sales Bluenergy Piacenza dell’ex Dragan Travica. Sesta contro quinta, sarà sfida fra i due Boninfante: il regista Mattia da una parte, e coach Dante dall’altra.

Alle 17, invece, Rana Verona, aspetta il fanalino di coda Yuasa Battery Grottazzolina per restare agganciati al duo di testa Perugia-Trentino. Gli ospiti, invece, continuano I padroni di casa sono ancora alla ricerca della prima gioia stagionale.

Alle 18, intanto, Vero Volley Monza torna in scena all’OpiquadArena contro la capolista Itas Trentino, in un vero e proprio antipasto del match in programma il 29 dicembre sulle Dolomiti per il Quarto di Finale in gara secca nella Del Monte® Coppa Italia.

Spera nell’impresa Cisterna Volley che se la vedrà con i campioni iridati della Sir Susa Scai Perugia, di ritorno dal Mondiale per Club in Brasile e che dovranno essere bravi a smaltire le tante partite in pochi giorni ed il jet lag.

Gara casalinga, dopo le due trasferta nelle Marche, per Allianz Milano: la formazione lombarda riceve Sonepar Padova.

Chiuderà il boxing Day cala alle 20.30 con la diretta DAZN il posticipo tra Valsa Group Modena e MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Gli emiliani vogliono proseguire la scalata alla classifica, dopo aver scalzato Piacenza dal quarto posto, mentre i blues vogliono superare un momento non semplice e conquistare punti fondamentali per la salvezza e per non essere risucchiati completamente nelle zone pericolose. Sarà un ritorno da ex in Emilia per Michele Baranowicz, Ivan Zaytsev e Lorenzo Sala. Così proprio l’opposto biancoblu: “Ci aspetta una gara tosta, Modena come ben sappiamo quando è in casa ha un uomo in più che è il pubblico. Tra Blu Brothers, appassionati, parenti e amici di noi giocatori, si sposteranno a Santo Stefano in centocinquanta per sostenerci. Dovremmo essere bravi in ricezione e avere pazienza per ricostruire le occasioni, loro hanno un muro molto forte e bisogna essere bravi a rigiocare per poi giocare con il muro scomposto. Daremo il massimo per provare a portare a casa qualcosa”.

13ª Giornata Regular Season SuperLega Credem Banca

Venerdì 26 dicembre 2025, ore 16.00

Cucine Lube Civitanova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Arbitri: Lot Dominga, Salvati Serena (Merli Maurizio)

Video Check: Annese Gianmarco

Segnapunti: Violini William

Diretta Rai Sport e VBTV

Venerdì 26 dicembre 2025, ore 17.00

Rana Verona – Yuasa Battery Grottazzolina

Arbitri: Serafin Denis, Simbari Armando (Selmi Matteo)

Video Check: Gioia Riccardo

Segnapunti: Rizzardo Chiara

Diretta DAZN e VBTV

Venerdì 26 dicembre 2025, ore 18.00

Vero Volley Monza – Itas Trentino

Arbitri: Luciani Ubaldo, Vagni Ilaria (Venturi Giuliano)

Video Check: Buonaccino D’Addiego Michele

Segnapunti: Balconi Cristina

Diretta DAZN e VBTV

Venerdì 26 dicembre 2025, ore 18.00

Cisterna Volley – Sir Susa Scai Perugia

Arbitri: Piana Rossella, Carcione Vincenzo (Gasparro Mariano)

Video Check: Diana Tommaso

Segnapunti: Scudiero Simona

Diretta VBTV

Venerdì 26 dicembre 2025, ore 18.00

Allianz Milano – Sonepar Padova

Arbitri: Curto Giuseppe, Rossi Alessandro (Russo Roberto)

Video Check: Bonzanni Andrea

Segnapunti: Anessi Cinzia

Diretta VBTV

Venerdì 26 dicembre 2025, ore 20.30

Valsa Group Modena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Arbitri: Zanussi Umberto, Nava Stefano (Lorenzin Ruggero)

Video Check: Palmieri Fabio

Segnapunti: Dalle Vedove Carla

Diretta DAZN e VBTV

Classifica SuperLega Credem Banca

Itas Trentino 29, Sir Susa Scai Perugia 29, Rana Verona 28, Valsa Group Modena 25, Gas Sales Bluenergy Piacenza 23, Cucine Lube Civitanova 22, Allianz Milano 20, Vero Volley Monza 12, Sonepar Padova 11, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Cisterna Volley 6, Yuasa Battery Grottazzolina 2.