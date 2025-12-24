Una Giuria d’eccellenza stimola la creatività aziendale

A premio di eccellenza, giuria di eccellenza: Luca Berardo, imprenditore e membro del gruppo tecnico Cultura d’Impresa di Confindustria, Chiara Bertola, direttrice della Gam di Torino, Beatrice Borgia, presidente della Film Commission Torino Piemonte, Marina Chiarelli, assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Axel Iberti, presidente dell’Ente Fiera di Alba, Giovanni Quaglia, presidente dell’Accademia Albertina di belle arti di Torino, e Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione che porta il suo nome. Insieme a loro, tre giovani della giuria speciale hanno rappresentato alcune delle accademie di alta formazione artistica della Granda: Pietro Nola per la Libera Accademia d’Arte Novalia, Giovanni Gramaglia per la Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale ed Elena Sandrone (nella pagina a fianco) per la Fondazione Fossano Musica.

Marina Chiarelli ha messo al centro del suo intervento il valore della collaborazione tra istituzioni e imprese, con parole che hanno dato respiro all’intera serata: «Quando la politica ascolta la cultura e le imprese investono nella bellezza, si crea una fitta trama che tiene insieme comunità e futuro. Non si tratta solo di sostenere eventi, ma di costruire percorsi di crescita condivisa. È fondamentale che le istituzioni pubbliche si assumano la responsabilità di accompagnare questo processo, perché la cultura non è un accessorio, ma un investimento che genera coesione sociale e sviluppo economico. Ogni progetto che nasce da questa sinergia diventa un tassello di un mosaico più grande, capace di raccontare chi siamo e dove vogliamo andare».

Axel Iberti ha sottolineato con pragmatismo il legame tra economia e creatività: «Il valore aggiunto che la cultura porta ai prodotti e ai servizi non è un ornamento, ma la differenza che fa mercato. È ciò che rende un territorio competitivo e riconoscibile. Quando un’impresa decide di integrare arte e cultura nei propri processi, non fa solo branding: costruisce identità, fidelizza comunità, apre nuove prospettive. Alba e il suo territorio hanno dimostrato che la cultura può diventare motore di sviluppo, e questo è il segnale più forte che possiamo dare».

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo ha aggiunto la sua visione appassionata e civica: «La cultura è un gesto di cura: cura del territorio, cura delle persone, cura del senso comune. Festeggiare trent’anni di attività significa continuare a seminare bellezza dove la bellezza può cambiare le vite. La Fondazione ha sempre creduto che l’arte contemporanea non debba restare chiusa nei musei, ma dialogare con le comunità, con le imprese, con i giovani. Ogni volta che un progetto mette insieme arte e comunità, si rinnova l’impegno a costruire un futuro più consapevole e più giusto. È questa la responsabilità che sentiamo e che vogliamo condividere».

Gli altri giurati hanno contribuito con osservazioni più brevi ma incisive. Luca Berardo ha parlato di «qualità e quantità» dei progetti come segnale incoraggiante. Chiara Bertola ha ricordato «l’importanza di visioni condivise tra istituzioni e imprese». Beatrice Borgia ha sottolineato «il ruolo del cinema come strumento di racconto e sviluppo». Giovanni Quaglia ha richiamato «la centralità della formazione artistica».

I tre giovani delegati hanno portato la freschezza delle nuove generazioni, spiegando come la valutazione non riguardi solo l’estetica, ma la capacità dei progetti di dialogare con il tessuto produttivo e formativo, creando percorsi per artisti e competenze per le aziende. La loro presenza ha dato voce a un territorio che guarda avanti, capace di coinvolgere studenti e giovani professionisti in un processo che non si limita a premiare, ma a costruire.

Per la giuria un’immagine chiara e precisa: un territorio che si riconosce nella cultura come motore di sviluppo e che, attraverso la sinergia tra istituzioni, imprese e accademie, intende rafforzare la propria identità. «Fare insieme è già vincere» è stata la frase che ha continuato a risuonare, trasformandosi in impegno collettivo e in una vera promessa di futuro.