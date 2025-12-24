Questa mattina alle 6 ha riaperto al traffico il tunnel di Tenda

La riapertura al traffico del tunnel di Tenda, sulla statale 20 nell’ambito del territorio comunale di Limone Piemonte è stata effettuata questa mattina, mercoledì 24 dicembre, dalle ore 6.

Il provvedimento di riapertura è stato adottato da Anas sulla base del parere favorevole dall’organo tecnico francese competente sul rischio di valanghe sul territorio oltreconfine. Durante la chiusura di ieri, attiva dalla mattina su indicazione del medesimo organo tecnico, sono state eseguite indagini sugli accumuli di neve. I dati raccolti hanno consentito di decretare il via libera alla riapertura.

Fino al termine della finestra di maltempo – che si protrarrà per alcuni giorni – sono previste ulteriori operazioni di controllo e monitoraggio sul rischio di valanghe da parte dell’organo tecnico francese.

cs