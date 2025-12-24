Natale 2025: il messaggio augurale del Presidente del Comitato Piemonte-Vda Mauro Foschia

Il Natale è un tempo speciale.

È il tempo delle pause necessarie, dei silenzi che aiutano a fare ordine, dei bilanci sinceri. È il momento in cui ci si ferma un attimo, si guarda indietro e si dà valore al cammino percorso. Ed è con questo spirito che desidero rivolgermi a voi: ai Presidenti, ai Dirigenti, agli Allenatori, ai calciatori e alle loro famiglie, a tutti coloro che, ogni giorno, tengono vivo il calcio dilettantistico.

L’anno che si sta chiudendo non è stato facile. Lo sappiamo tutti.

È stato un anno fatto di impegni, di problemi da affrontare, di scelte difficili, spesso prese lontano dai riflettori. Un anno in cui il calcio dilettantistico ha chiesto ancora una volta sacrifici, tempo, energie e passione. E voi avete risposto, come sempre, con senso di responsabilità e con amore autentico per questo sport.

Dietro ogni campo aperto, ogni allenamento sotto la pioggia, ogni partita giocata nel fine settimana, c’è molto più di ciò che si vede.

Ci sono ore passate a organizzare, conti da far tornare, telefonate, preoccupazioni. Ma ci sono anche sorrisi, abbracci, emozioni vere. C’è il lavoro silenzioso dei Presidenti e dei Dirigenti, la pazienza degli Allenatori, l’entusiasmo dei ragazzi, la disponibilità dei Volontari. È tutto questo, insieme, che rende il calcio dilettantistico qualcosa di unico.

Le Società non sono solo squadre.

Sono luoghi di vita, di educazione e di crescita. Sono punti di riferimento per i giovani, spazi in cui si impara il rispetto delle regole, il valore dell’impegno, la forza del gruppo, la capacità di rialzarsi dopo una sconfitta. E tutto questo esiste grazie a voi, alle vostre scelte quotidiane, alla vostra dedizione.

Il nostro Comitato Regionale è al vostro fianco, perché senza le Società non esiste movimento, non esiste futuro. Insieme, nel tempo, abbiamo costruito un percorso fatto di fiducia, confronto e responsabilità condivisa. I risultati raggiunti non appartengono a qualcuno in particolare: sono il frutto di una comunità che ha scelto di camminare unita, anche quando non è stato semplice.

Stiamo crescendo non solo nei numeri, ma soprattutto nei valori.

Perché il calcio dilettantistico non è solo competizione: è salute, educazione, inclusione, rispetto. Ogni Presidente che resiste alle difficoltà, ogni Allenatore che educa prima ancora di allenare, ogni atleta che scende in campo con correttezza, contribuisce a rendere questo sport uno straordinario strumento umano e sociale.

Guardando avanti, sappiamo che le sfide continueranno.

Ma non fanno paura, se affrontate insieme. La vera forza del calcio dilettantistico sta nella sua gente: nella capacità di fare squadra anche fuori dal campo, di sostenersi nei momenti difficili e di condividere quelli belli.

Nel pensare a questi auguri, ho sentito il bisogno di soffermarmi sulle persone.

Dietro ogni tesseramento, ogni ruolo, ogni responsabilità, c’è una storia personale. Ci sono famiglie che aspettano, che comprendono, che sostengono. A loro va un pensiero sincero, perché il vostro impegno è anche il loro.

Il Natale ci richiama a valori semplici ma profondi: vicinanza, rispetto, solidarietà, senso di comunità. Sono gli stessi valori che rendono il calcio dilettantistico una casa accogliente per tutti. Se sapremo custodirli, continueremo a essere un esempio positivo per i nostri giovani e per il territorio.

Vorrei che ognuno di voi sentisse di far parte di qualcosa che conta davvero.

Perché il calcio dilettantistico non vive solo grazie a regole o programmi, ma grazie alle vostre mani, ai vostri cuori, al tempo e alla passione che donate ogni giorno. È il vostro entusiasmo, la vostra dedizione, i vostri sorrisi e anche le vostre fatiche a trasformare ogni campo, ogni allenamento, ogni partita in un luogo speciale, dove crescere e imparare.

E permettetemi di chiudere con un’immagine che spero possa accompagnarci anche nel futuro: continuiamo a correre insieme, nello stesso campo, con la stessa passione. Perché il calcio dilettantistico non è solo uno sport: è una casa fatta di persone, di emozioni, di storie condivise, e voi ne siete l’anima e il cuore pulsante.

Concludo con un augurio che nasce dal cuore:

che questo Natale vi regali serenità, calore, momenti preziosi accanto alle persone che amate e la forza di ricaricare corpo e spirito. E che il nuovo anno vi trovi ancora sul campo, insieme, con la stessa voglia di credere, di lottare e di sognare, perché è grazie a voi che il calcio dilettantistico è vivo, autentico e straordinario.

A nome mio e di tutto il Comitato Regionale, grazie, davvero per tutto quello che fate ogni giorno. Dio vi benedica.

Mauro Foschia

Presidente