Investire in cultura per far crescere il territorio

«La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia», diceva Adriano Olivetti. Al Castello di Grinzane Cavour si è svolta la seconda edizione del concorso “Io investo in cultura”, promosso da Confindustria Cuneo. Una serata che ha celebrato la cultura come investimento, come leva concreta per il futuro, come seme che germoglia.

Pierluigi Vaccaneo, presidente della sezione Cultura ed Eventi di Confindustria Cuneo, conduttore della serata con Francesca Martino, referente per i progetti culturali di Confindustria Cuneo e di Federica Alberti, Ufficio Comunicazione di Confindustria Cuneo, ha aperto con parole nette: «Si è voluto organizzare questa serata per chiudere un cerchio importante: quello della sezione Cultura di Confindustria. L’idea condivisa con il presidente Mariano Costamagna (foto a destra) e con la direttrice Giuliana Cirio è quella di contaminare i linguaggi tra il mondo profit e quello non profit, per creare un nuovo prodotto culturale. Un prodotto sostenibile, che deve crescere. Credo che il percorso intrapreso con Confindustria sia il migliore per stimolare questo scambio reciproco».

Vaccaneo ha ricordato il cammino: «Lo scorso luglio abbiamo avuto l’idea di presentare un momento preparatorio, con le aziende sul palco insieme alle associazioni culturali. È stato un modo per accompagnare le imprese in un percorso di investimento e di incontro con le realtà culturali. Stasera riprendiamo quel filo: abbiamo incontrato attori, musicisti, artisti di ogni genere, e la loro energia ci ha mostrato quanto sia vitale questa contaminazione».

Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo, ha sottolineato con forza: «Come imprenditori, parlare di “investimento” in cultura è una scelta precisa: crediamo che queste iniziative abbiano un ritorno significativo per le nostre aziende, per il territorio e le comunità in cui operiamo. Lo verifichiamo con la nostra esperienza: la cultura non è un lusso, ma un motore che genera valore».

Giuliana Cirio, direttore generale di Confindustria Cuneo, ha dato voce all’entusiasmo: «Siamo felicissimi: i progetti di questa sera, finanziati dalle aziende, hanno trovato espressione in volti noti e stimati del nostro territorio. Questi professionisti compongono la giuria di esperti che vi presenteremo. Per noi è un onore che i progetti siano stati valutati da una giuria così qualificata: significa che affrontiamo la selezione con serietà. Siamo anche molto contenti della grande partecipazione: tantissime aziende e numerosi progetti candidati dimostrano che abbiamo seminato bene. Abbiamo seminato nelle aziende un germe positivo che sta dando i suoi frutti. La cultura è un elemento irrinunciabile per chiunque faccia impresa, un fattore di crescita di cui gli imprenditori stanno apprezzando sempre più le potenzialità. Siamo orgogliosi di poterli accompagnare in questo cammino, favorendo l’incontro tra chi cerca e chi offre cultura, dando a questo incontro la risonanza che merita, così da ispirare altri imprenditori».

Il concorso ha visto candidati 58 progetti, suddivisi in tre categorie – “La cultura per l’impresa”, “Insieme per la cultura”, “Bandi e Art Bonus” – e una shortlist di 17 finalisti. La giuria, composta da figure di spicco come Chiara Bertola, Beatrice Borgia, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Giovanni Quaglia e Marina Chiarelli, insieme a tre giovani delle accademie cuneesi, ha vagliato con rigore e passione.

Il verdetto ha consacrato i vincitori, omaggiati con il “Pratone” realizzato da Gufram (foto in alto): “Onde di Terra” per “La cultura per l’impresa”; “Il Cammino della Nona Casa” per “Insieme per la cultura”; “Articolo 27” per “Bandi e Art Bonus”, con anche il premio del pubblico. La giuria speciale ha premiato “EdufinBTM” di Banca Territori del Monviso. Vaccaneo ha sintetizzato: «In questo suo secondo anno di vita, il concorso “Io investo in cultura” è diventato un progetto organizzato in più momenti nel corso dell’anno pensati per avvicinare mondo imprenditoriale e mondo culturale in modi nuovi, favorendo interazioni reciproche. L’obiettivo è consolidare la filiera della produzione culturale in provincia, puntando sempre più a nuovi prodotti culturali. Fare cultura con un approccio pratico, di taglio manageriale, si può, e ne stiamo già vedendo esempi concreti».

La serata – patrocinata da Regione Piemonte e realizzata con il sostegno di Camera di Commercio di Cuneo e di Fondazione Crc – ha alternato analisi e emozioni, numeri e visioni, ma soprattutto ha mostrato che la cultura è ormai percepita come motore di crescita. Fondazioni, enti culturali, associazioni di ogni tipo hanno trovato in questa unione una casa fertile. In estrema sintesi un coro di voci. Cirio: «La cultura è un’energia che non si esaurisce». Vaccaneo: «Il territorio cresce dove il lavoro incontra l’immaginazione». Costamagna: «Questa è la nostra vittoria: aver dimostrato che investire in cultura significa investire in noi stessi».