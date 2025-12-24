Festività natalizie a Limone Piemonte: ecco tutto il calendario di eventi

Limone Piemonte accoglie le festività natalizie con un calendario ricco di iniziative per grandi e piccini. Dal 27 dicembre al 6 gennaio, il centro storico e le montagne circostanti si animeranno con concerti, spettacoli, animazioni per bambini, escursioni sulla neve e proposte culturali, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza unica tra tradizione, musica e paesaggi innevati.

Sabato 27 dicembre dalle 16 alle 18, il centro storico ospiterà animazione per bambini, con giochi, attività creative e tante sorprese per un pomeriggio di divertimento. A partire dalle 18.30, Piazza del Municipio si animerà con le hit di DJ Molinor.

Alle 17 nelle sale della Biblioteca-Museo dello Sci si terrà l’incontro “TaoPatch: il nuovo modo di curare il dolore nel mondo”, a cura del dottor Joe Aveta, fisioterapista e applicatore TaoPatch. L’incontro illustrerà, in modo semplice e concreto, il funzionamento di TaoPatch, tecnologia italiana che utilizza piccoli dispositivi di terapia luminosa su punti specifici del corpo per ridurre il dolore, migliorare postura e movimento e favorire il benessere globale, anche in ambito sportivo. L’iniziativa è aperta a tutti: adulti, anziani, sportivi e curiosi interessati al benessere. Ingresso libero. Info: tel. 0171.926663 – [email protected]

Sempre sabato 27 dicembre, alle 21, nella Chiesa parrocchiale di San Pietro, si celebra il Concerto di fine anno con l’Ensemble Orchestrale delle Alpi del Mare. Una serata speciale tra le note di Vivaldi, Bach, Mozart, Caccini, Händel, Albinoni, Massener e Puccini, arricchita da celebri brani natalizi. Solisti d’eccezione: Marianna Brondello al violino e Arisa Hayashi mezzosoprano, per un’esperienza musicale intensa e coinvolgente. Ingresso libero.

Domenica 28 dicembre è in programma un’escursione alla scoperta del Vallone del Cros con la guida escursionistica Monica Dalmasso. Una camminata dedicata agli amanti dell’outdoor, che potranno ammirare l’anfiteatro roccioso che sovrasta Limone, una zona di grande fascino naturalistico che porta ancora i segni di un passato in cui era ospitata una rinomata stazione sciistica frequentata soprattutto da cuneesi e valligiani. Ritrovo alle 9.30 in via Almellina. L’itinerario prevede un percorso di 8 km con un dislivello di 450 metri, ed è quindi adatto ad adulti e ragazzi con una buona abitudine all’attività fisica e alla camminata in montagna. Il rientro a Limone è previsto intorno alle 15. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – [email protected].

Sempre domenica 28 dicembre, dalle 16 alle 19, le vie del centro storico si animeranno con la prima tappa della Street Band Parade, grazie alla musica itinerante e coinvolgente della Prismabanda, che trasformerà le strade in uno spettacolo festoso per grandi e piccini.

Alle ore 16.30 la Biblioteca di Limone Piemonte ospiterà la presentazione del libro “I Samaritani della montagna. Esperienze di soccorso alpino”, scritto da Sergio Costagli e pubblicato da Araba Fenice. L’autore racconta gli incidenti in montagna e i salvataggi, con testimonianze dirette dei soccorritori, mettendo in luce rischi, polemiche e la solidarietà degli alpini. Ingresso libero.

Lunedì 29 dicembre alle 21 al Teatro Alla Confraternita ci sarà la presentazione del progetto digitale multimediale sul “Bel parlaar ed Limun”, un nuovo archivio online dedicato alla tutela e valorizzazione della parlata tradizionale limonese. Il portale raccoglie testi popolari, racconti, poesie, filastrocche, canti e preghiere, offrendo uno spaccato autentico della vita, delle tradizioni e dell’identità della comunità locale. Durante la serata verranno illustrati i contenuti del progetto e il percorso che ha portato alla sua realizzazione, accompagnando il pubblico in un ideale viaggio nel passato del paese. Il progetto è curato da Dino e Giacomo Fiandrino, Vanda Chiappero e Sergio Astegiano; la serata sarà presentata dal giornalista Giorgio Bernardi. Ingresso libero.

Martedì 30 dicembre torna a Limone la “Fiaccolata in musica” a Quota 1400. Dalle 20.45 la serata si animerà con musica e intrattenimento a cura di Andrea Caponnetto e del team Movida MovinOn Family. Alle 21.15 si svolgerà la tradizionale fiaccolata dei maestri della Scuola Sci Limone, visibile a lato della partenza della seggiovia Morel. Al termine dell’evento, cioccolata calda e vin brulé saranno offerti a tutti i visitatori, per continuare a divertirsi con la snow-disco insieme a DJ Poi.

Mercoledì 31 dicembre alle 16.30 la Biblioteca ospiterà “Racconti d’inverno”, un incontro dedicato ai bambini dai 4 anni in su, tra letture animate e storie da ascoltare insieme per entrare nel clima delle feste. Ingresso libero previa prenotazione.

Per salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno, Piazza del Municipio ospiterà una grande festa di Capodanno. Dalle 21.00 fino a notte fonda, la piazza si trasformerà in un grande palcoscenico per una serata di musica, spettacolo e divertimento. A presentare l’evento sarà Federica Morello, accompagnata dal vocalist Igor Voice e dal special guest DJ Federico Chimirri. Un’occasione speciale per vivere insieme il conto alla rovescia e accogliere il 2026 in un’atmosfera unica e coinvolgente.

Giovedì 1° gennaio, per iniziare l’anno all’insegna della natura e dell’attività all’aria aperta, è in programma una ciaspolata con destinazione Punta Buffe (1.518 m), accompagnati dalla guida Monica Dalmasso. L’itinerario di circa 8 km nel bosco, con un dislivello di circa 500 metri, porterà i partecipanti al punto panoramico di Punta Buffe, dove iniziano le piste del versante “Sole” della Riserva Bianca. Partenza alle 10; rientro nel primo pomeriggio. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – [email protected]

Venerdì 2 gennaio alle 16.30 la Biblioteca ospiterà la presentazione del libro “Il lupo tra storia e leggenda” di Luca Caviglia, guardiaparco delle Aree Protette Alpi Marittime. L’autore proporrà un’indagine fra storia, letteratura e biologia per ricostruire le origini del mito del lupo e favorire una migliore comprensione dell’attuale rapporto tra l’animale e gli esseri umani. Ingresso libero.

Dalle 18.30 alle 19.30 via Roma e Piazza del Municipio saranno illuminate dal suggestivo Candle Light, un concerto di pianoforte accompagnato da uno spettacolo di candele che creerà un’atmosfera intima e suggestiva nel cuore del centro storico.

Sabato 3 gennaio alle 16.30 in Biblioteca ci sarà la presentazione del libro “Cuneesi per sempre. Viaggio emozionale nel cuore di Cuneo” (Edizioni della Sera) di Angela Delgrosso. Venti racconti guidano i lettori alla scoperta della Cuneo autentica: dai portici storici alle piazze, dai mercati alle pasticcerie con i celebri cuneesi al rum, tra storia, tradizioni e curiosità. Ingresso libero.

Sempre sabato 3 gennaio torna a Limone il tradizionale appuntamento sulla neve del “Light, Music & Fire”. La serata, ospitata nell’area del Maneggio, inizierà alle 17.30 con la musica di AnisaDj. Dalle alle 19.30 spazio allo spettacolo in pista con la fiaccolata dei bambini, l’esibizione dei Maestri della Scuola Sci Limone, effetti speciali e i suggestivi fuochi artificiali piromusicali. Al termine, tutti gli spettatori potranno gustare cioccolata calda e vin brulé offerti dall’organizzazione. La serata sarà presentata e animata da Andrea Caponnetto & The MovinOn Family.

Alle 21 sul palco del Teatro Alla Confraternita andrà in scena lo spettacolo “Resti tra noi”, a cura della compagnia teatrale L’Ora Canonica, per una serata all’insegna della leggerezza e del buonumore. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Domenica 4 gennaio sarà organizzata un’escursione con le ciaspole con accompagnatore al Maire Valletta (1527 metri). Un percorso di 8 km semplice, non troppo ripido, che conduce ad un angolo selvaggio e poco conosciuto di Limone, dove l’acqua ha scavato la roccia calcarea formando pozze e cascatelle e una particolare parete a campi carreggiati. L’itinerario prevede un dislivello di 400 metri e una durata di circa cinque ore. Il ritrovo è fissato alle 9.30 nei pressi dei Tetti Bric, in frazione San Giovanni. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – [email protected].

Nel pomeriggio, alle 16.30 in Biblioteca si terrà un appuntamento dedicato ai bambini dai 4 anni in su dal titolo “La Befana vien leggendo”. Tra letture animate e storie ricche di magia, i più piccoli potranno incontrare la Befana e vivere un pomeriggio divertente all’insegna della fantasia e delle tradizioni. Ingresso libero previa prenotazione.

Sempre domenica 4 gennaio la musica torna protagonista nel cuore del paese con la seconda data della Street Band Parade: dalle 16 alle 19 Via Roma sarà animata dall’energia della Marciapè Street Band, per un pomeriggio all’insegna del divertimento itinerante.

Martedì 6 gennaio 2026, in occasione dell’Epifania, Limone ospiterà “Mercatino del fatto a mano”. Dalle 10 alle 19 le vie del paese si animeranno con espositori selezionati che proporranno creazioni artigianali, oggetti unici, decorazioni e idee regalo, pensate per celebrare la tradizione della Befana.

APPUNTAMENTI CONTINUATIVI DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE

Durante le vacanze di Natale e fino al 10 gennaio sarà possibile vivere il “Borgo d’Arte e di Luce”, un percorso luminoso che trasformerà il centro storico di Limone Piemonte. Le installazioni e proiezioni del celebre artista Marco Lodola reinterpretano in chiave contemporanea l’iconografia natalizia, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente per visitatori di tutte le età. Il progetto è promosso dall’Associazione Culturale Ego Bianchi, con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte e della Regione Piemonte, e realizzato da Ventura Academy.

A Limone Piemonte è in corso nei locali dell’ex Banca Popolare di Novara, in via Roma 5c, la mostra “Pittori dall’800 ai giorni nostri”. L’esposizione, promossa dall’Associazione culturale Ego Bianchi e dalla Galleria Senesi Arte di Cuneo, resterà aperta tutti i giorni nelle vacanze di Natale e dal venerdì alla domenica fino a fine stagione, con orario dalle 10.00-12.00/15.00-18.00. Ingresso libero.

Fino al 12 aprile 2026, nella sala esposizioni del Grand Palais Excelsior (via Roma 9) si potrà visitare la mostra “Limone Piemonte tra passato e presente”, un percorso espositivo che, attraverso manifesti, fotografie, video e contenuti realizzati con l’intelligenza artificiale, racconta l’evoluzione della località turistica e dei suoi simboli più iconici. Ingresso libero.

Info: [email protected]

Durante le vacanze natalizie la pista di pattinaggio “Ice Arena”, al Piazzale Nord, sarà aperta nei seguenti orari:

Feriali: 10.30–12.30 / 14.30–23.00

Prefestivi: 10.30–23.30

Festivi: 10.30–23.00

È inoltre possibile prenotare lezioni di pattinaggio. Info: 335 8243345.

Inoltre, durante le festività natalizie riparte la programmazione cinematografica presso il Cine-Teatro Alla Confraternita. Per rilassarsi dopo una giornata sulla neve, sono previste numerose proiezioni di film di animazione e pellicole per famiglie alle 18.30 e in orario serale.

Info: Ufficio Turistico di Limone: 0171 95281 – www.limoneturismo.it

cs