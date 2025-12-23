La mostra Ferdinando Scianna. La moda, la vita, in corso alla Castiglia di Saluzzo, si trasforma in un podcast originale prodotto da Chora Media in collaborazione con Fondazione Artea.

Una serie audio in due episodi, narrata dal giornalista e scrittore Mario Calabresi, che accompagna l’ascoltatore dentro la vita e l’opera di uno dei più grandi fotografi italiani, attraversando memoria, Sicilia, reportage, fotografia di moda, amicizie letterarie e cambiamenti culturali dagli anni Sessanta agli anni Novanta.

Attraverso il racconto in prima persona di Ferdinando Scianna e le voci di chi gli è stato accanto, il podcast restituisce un ritratto intimo dell’artista e dell’uomo dietro le immagini, dando voce a fotografie che hanno segnato la storia della cultura visiva contemporanea.

🎧 Episodio 1 – La versione di Scianna

Nel primo episodio, Mario Calabresi dialoga direttamente con Ferdinando Scianna, ripercorrendo le tappe fondamentali della sua vita e della sua carriera. Dal racconto delle tradizioni siciliane ai reportage di cronaca e di guerra, fino ai ritratti degli scrittori amici e alla fotografia di moda, emerge la straordinaria capacità di Scianna di muoversi tra linguaggi diversi, mantenendo sempre uno sguardo umano e narrativo. Un viaggio personale e professionale che intreccia immagini, parole e memoria.

🎧 Episodio 2 – Visto dagli altri

Il secondo episodio approfondisce lo sguardo su Ferdinando Scianna attraverso le testimonianze di chi ha lavorato con lui. Alfredo Albertone, suo assistente per tre anni, racconta il loro incontro alla rivista Moda, subito dopo il celebre reportage per Dolce & Gabbana che ha reso il fotografo siciliano un punto di riferimento nel mondo della moda. Il loro sodalizio professionale si inserisce nei grandi cambiamenti sociali e culturali della fine degli anni Ottanta. Un racconto di backstage e processi creativi che svela il dietro le quinte di alcune delle opere più significative di Scianna, offrendo uno sguardo sull’uomo oltre l’artista, arricchito dal contributo di Alessia Glaviano, fondatrice e Head of Global Photovogue.

Un podcast che nasce dal desiderio di dare voce alle immagini e alle parole di Ferdinando Scianna, offrendo un nuovo strumento per conoscere più a fondo la sua storia, il suo sguardo e la sua eredità culturale.

