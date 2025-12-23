Il Premio Città di Mondovì ad Amilcare Gallo, Cinzia Ghigliano e Sebastiano Teresio Sordo

Tre protagonisti della vita cittadina in termini artigianali, culturali, sociali e accademici. Queste, in breve, le figure insignite del Premio Città di Mondovì edizione 2025: Amilcare Gallo, fondatore della ECAT S.r.l. e della Fonderia Ecat Campane, premiate come eccellenza artigiana della Regione Piemonte e fiore all’occhiello nella riparazione, installazione e produzione di orologeria monumentale destinata alle chiese e ai comuni, proposto dal consigliere Roberto Ganzinelli; Cinzia Ghigliano, artista e illustratrice di fama internazionale, vincitrice di due Premi Andersen e tra i fondatori del Festival Illustrada, proposta dalla consigliera Erika Chiecchio; Sebastiano Teresio Sordo, professore ordinario di Idraulica al Politecnico di Torino, promotore del polo monregalese del Politecnico stesso e già consigliere generale e vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, proposto dal consigliere Enrico Priale.

«Un grande piacere premiare tre illustri concittadini che hanno contribuito a diffondere il nome di Mondovì in Italia e nel mondo» il commento del sindaco Luca Robaldo e del presidente del Consiglio comunale Elio Tomatis. «Tre figure diverse ma complementari che di fatto rappresentano la dimensione artigianale, artistica e accademica che da sempre contraddistingue la nostra città. Un momento di celebrazione, ringraziamento e condivisione, per un premio pensato per rendere omaggio alla maestria dei singoli, ma anche per accrescere il senso di comunità».