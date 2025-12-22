Per la Croce Rossa di Alba due nuovi mezzi al servizio della popolazione

Il 20 dicembre 2025, il comitato di Croce Rossa di Alba ha festeggiato il Natale con i propri volontari ed ha inaugurato due nuovi mezzi: un veicolo Doblò per trasporto infermi e un’ambulanza.

Il Presidente – Fulvio Borgogno – ha rinnovato il ringraziamento a tutti i volontari che quotidianamente prestano servizio investendo in modo altruista il proprio tempo per aiutare il prossimo. Il comitato ha realizzato numerose iniziative in campo formativo e sociale, supportato proprio dalla disponibilità della preziosa forza lavoro dei volontari che con spirito di iniziativa e dedizione rendono la Croce Rossa di Alba punto di riferimento per la popolazione in difficoltà.

Durante la serata sono intervenuti l’assessore con delega alle politiche sociali e al volontariato del Comune di Alba, Donatella Croce, la quale ha ricordato l’importante lavoro connesso con l’emergenza freddo che, per il secondo anno di fila, ha permesso la creazione di 15 posti letto presso gli attigui locali di protezione civile e il consigliere regionale Daniele Sobrero che ha sottolineato quanto prezioso sia per il territorio il lavoro che proviene dal mondo associazionistico, il quale provvede a innumerevoli e indispensabili servizi per la popolazione.

Il consigliere Auddino ha riportato la forte attività sociale e formativa svolta nell’anno con la realizzazione di un camp formativo che ha raccolto adesioni da tutta la regione.

Il vice Presidente Cane ha invece illustrato le attività di efficientamento energetico svolte sulla sede albese e rappresentate da un potente impianto fotovoltaico, operativo dal mese di luglio.

Il comitato di Alba della Croce Rossa è pronto per le nuove sfide che si affronteranno con il nuovo anno, consapevoli del supporto dei tanti che sostengono i valori dell’associazione.