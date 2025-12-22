Con l’arrivo delle vacanze invernali riapre il cine-teatro “Alla Confraternita” di Limone Piemonte (CN), con la gestione affidata dal Comune a Itur, società specializzata nella gestione e coordinamento di sistemi complessi di uffici turistici, beni culturali e parchi su tutto il territorio nazionale.

Durante le festività natalizie e di inizio anno il Cinema Limone propone una programmazione pensata per pubblici diversi, capace di unire film d’animazione per famiglie e bambini, grandi successi della commedia italiana e film capaci di far viaggiare lo spettatore, grazie a storie coinvolgenti e immagini spettacolari.

Dal 25 dicembre al 4 gennaio, in calendario troviamo: Zootropolis 2, la nuova indagine per i poliziotti alle prime armi della metropoli animale; Un topolino sotto l’albero, film d’animazioni natalizio dove una famiglia di umani si scontra con una famiglia di topolini; Buen Camino, l’ultimissima commedia di Checco Zalone che racconta con ironia e leggerezza il tema del viaggio e della crescita personale; Primavera, film delicato e introspettivo, si concentra sulla complessa figura di Vivaldi e il suo rapporto con le “figlie del coro”, mettendo in luce le ingiustizie di genere del passato; e Avatar Fuoco e Cenere, terzo titolo della serie kolossal che trasporta lo spettatore in un universo straordinario.

Vi lasciamo alla programmazione completa per le festività 2025:

giovedì 25 dicembre 18.30 Zootropolis 2, 20.30 Buen Camino, 22.30 Primavera

venerdì 26 dicembre 18.30 Un topolino sotto l'albero, 21.15 Buen Camino

sabato 27 dicembre 18.30 Avatar Fuoco e Cenere, 22.00 Primavera

domenica 28 dicembre 18.30 Un topolino sotto l'albero, 21.15 Buen Camino

giovedì 1° gennaio 18.30 Zootropolis 2, 20.30 Buen Camino, 22.30 Buen Camino

venerdì 2 gennaio 18.30 Avatar Fuoco e Cenere, 22.00 Buen Camino

domenica 4 gennaio 18.30 Un topolino sotto l'albero, 21.15 Buen Camino

Il cinema si trova in via Confraternita. L’apertura è prevista mezz’ora prima dello spettacolo. Prezzo dei biglietti: 7€ intero, 6€ over 65 e 5€ euro per i ragazzi fino ai dodici anni e per i residenti a Limone Piemonte e Vernante.