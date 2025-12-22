Coppa Italia Biathlon: trionfo cuneese a Ridanna

Dopo le sprint di sabato, la seconda giornata di gare della Coppa Italia Fiocchi a Ridanna ha regalato spettacolo ed emozioni con le pursuit, disputate su piste preparate in modo impeccabile dal comitato organizzatore ASV Ridnaun, capace di offrire condizioni tecniche confermandosi sede ideale per il biathlon nazionale ed internazionale.

Nella categoria seniores femminile sui 10 km (5 x 2 km), ad imporsi è stata Fabiana Carpella (Fiamme Oro), protagonista di una gara solida e autoritaria. L’atleta classe 2004 ha gestito al meglio i distacchi accumulati nella sprint, chiudendo in 52’04”3 con due soli errori complessivi al poligono e mantenendo il comando dall’inizio alla fine. Alle sue spalle, staccata di 10”9, si è piazzata Birgit Schoelzhorn (Carabinieri), che ha provato a ricucire il gap iniziale ma ha dovuto fare i conti con qualche errore di troppo al tiro. Completa il podio

Ilaria Scattolo (Esercito), terza a 51”5, autrice di una prova regolare sugli sci ma penalizzata dal distacco accumulato nella giornata precedente. In quarta posizione Francesca Brocchiero (Esercito), che chiude a 3’21”7 dalla vetta, seguita da Denise Planker (Esercito), quinta a 4’53”6.

Grande spettacolo anche nella pursuit juniores femminile, dove la vittoria si è decisa sul filo dei decimi. Maya Pividori (Fiamme Oro) ha avuto la meglio per appena 5 decimi su Alessia Forlin (US Dolomitica) al termine di una gara combattutissima. Pividori, impeccabile al poligono con zero errori, ha fermato il cronometro su 55’52”5, resistendo al ritorno finale della trentina Forlin, seconda in 55’53”0. Sul terzo gradino del podio Denise Maestri (Fiamme Oro), a 52”8, mentre in quarta posizione si è classificata Desiree Angeli (Fondo Val Sole), a 2’56”3. Quinta Sofia Del Fabbro (Monte Coglians), che ha chiuso a 10’02”5 dalla vincitrice.

Spettacolo ed equilibrio anche nella categoria Giovani femminile, decisa sul filo dei secondi e dove il podio è tutto targato Piemonte. Magalì Miraglio Mellano (Esercito) ha conquistato il successo in 57’10”0, precedendo di appena 1”6 la compagna di squadra Gaia Gondolo, seconda in 57’11”6. Sul terzo gradino del podio Alice Gastaldi (Fiamme Gialle), distanziata di 7”7 e protagonista di una gara perfetta al poligono con zero errori. Ai piedi del podio Maddalena Ballan (Carabinieri) a 1’10”9, quinta Thea Wanker (Fiamme Gialle) a 1’28”7.

Infine, tra le Aspiranti femminile – 7,5 km (5 x 1,5 km), altro podio tutto cuneese con il successo netto per Viola Camperi (Fiamme Gialle), 41’47”1 nonostante i 4 errori al poligono. Alle sue spalle Lucia Brocchiero (Fiamme Gialle) a 24”4 (1 errore), terza Elena Carletto (Entracque Alpi Marittime) a 2’38”9 (2 errori), quarta Elsa Canins (Alta Badia) a 3’37”0 (6 errori) e quinta Benedetta Bracchi (Alta Valtellina) a 3’41”6 (6 errori). Buona anche la prestazione di Cloe Giordano (Entracque Alpi Marittime) 12ª a 47’26”6 (+5’39”5, 4 errori); seguono Alice Ballario, 16ª con 48’13”0 (+6’25”9, 2 errori).

Non lontane anche Beatrice Lai (17ª, 48’33”1, 2 errori) e Giada Grosso (20ª, 48’47”3, 6

errori). L’atleta dello sci club Valle Stura Caterina Parola chiude al 21° posto. Infine, Ludovica Giordanengo (Entracque Alpi Marittime) ha chiuso 36ª in 52’04”2, con 4 errori al poligono. Alle 13 in punto è stata la volte degli uomini: tra i senior Nicolò Betemps (GS Fiamme Oro) conquista il gradino più alto del podio nella pursuit maschile, chiudendo i 12,5 km in 57’31.7 senza penalità. Una prestazione impeccabile, con sci veloci e poligono perfetto, che gli ha permesso di staccare gli avversari. Alle sue spalle, Felix Ratschiller (Aeronautica Militare) con un ritardo di 33 secondi, paga qualche errore al poligono ma conferma comunque un buon livello di competitività, chiudendo la gara in 58’05.1.

Completa il podio Fabio Piller Cottrer (CS Carabinieri) in 58’28.0, autore di una rimonta interessante nonostante due errori in piedi e uno a terra. La gara ha visto anche i tentativi di rimonta di Nicolò Giraudo (CS Esercito), quarto a 58’50.9, e di Iacopo Leonesio (CS Carabinieri), quinto a 59’34.4, entrambi autori di prestazioni solide ma condizionate da piccoli errori al tiro. 6ª piazza per Thomas Daziano (Esercito) che chiude con un distacco di 2’18.2 dalla vetta.

Hannes Bacher (CS Carabinieri) conquista la vittoria nella pursuit juniores, completando i 12,5 km in 59’43.7. Una buona prova che gli ha permesso di lasciarsi alle spalle Paolo Barale (GS Fiamme Oro) che ha chiuso in 1:01’14.7, a 1’31” dal vincitore, pagando qualche errore al poligono. Chiude il podio Adam Ferdick (CS Carabinieri) in 1:01’37.9, autore di una prova di rimonta nonostante due errori sia a terra che in piedi. Più staccati, Alessandro Rizzi (Champorcher) e Marco Da Pozzo (SS Fornese) chiudono rispettivamente quarto e quinto, confermando la competitività dei giovani talenti sulle piste di Ridanna.

Tronfo altoatesino nella categoria Giovani con Jonas Tscholl (CS Carabinieri) domina la gara maschile giovani sui 12,5 km, chiudendo in 59’55.3 senza errori al poligono. Alle sue spalle, Aaron Niederstaetter (CS Carabinieri) termina in 1:01’11.9, a 1’16” dal vincitore, dimostrando grande determinazione nonostante un errore al tiro. Terzo posto per l’atleta di casa Andreas Braunhofer (CS Carabinieri) in 1:03’04.0, con una gara combattuta caratterizzata da quattro errori complessivi, seguito a pochissimo da Jan Steinkasserer (GS Fiamme Gialle) in 1:03’07.2.

Chiude la top five Alex Fontana (SC Gardena-Gro) in 1:03’25.1, autore di una prova solida che gli vale punti preziosi in Coppa Italia. Con 8 errori totali conclude all’8° posto Filippo

Massimino (Entracque Alpi Marittime); di seguito gli altri piemontesi in gara: 18° Lorenzo Canavese (Entracque Alpi Marittime), 21° Stefano Occelli (Valle Stura), 28° Jacopo Piasco (Entracque Alpi Marittime).

Mauro Ravelli (Fondo Val di Sole) si conferma protagonista nella gara maschile Aspiranti, chiudendo i 10 km in 52’54.2 senza penalità. Una prova convincente che gli vale il gradino più alto del podio grazie a una combinazione perfetta di velocità sugli sci e precisione al poligono. Alle sue spalle, Felix Wolf (ASD Anterselva) termina in 52’58.5, a soli 4 secondi da Ravelli, con qualche errore al tiro ma una rimonta che lo porta vicino al primo posto. Terzo posto per Dario Clementi (Alta Valtellina) in 53’14.6, autore di una gara solida con quattro errori complessivi.

Quarta e quinta posizione per Walter Landry (Bionaz Oyace) e Nicola Giordano (Entracque Alpi Marittime), rispettivamente in 53’30.0 e 53’46.1, entrambi con prestazioni combattive che confermano l’equilibrio nella categoria aspiranti.

c.s.