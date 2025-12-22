Calcio a 5, settebello Futsal Savigliano! Sarà finale di coppa con l’Academy Torino

FUTSAL SAVIGLIANO-CASTELLAMONTE 7-1

Reti: Hichri (3), Canavese (2), Solavagione, Greco.

Futsal: Di Ciommo, Gianolio, Singh, Greco, Canavese, Tshiteya, Solavagione, Covino, Tamasco, Sanero, Mantino, Hichri. All.: Canavese.

CARAMAGNA PIEMONTE – Feroce, aggressiva e precisa, la Futsal Savigliano fa suo il big match delle semifinali di Coppa Piemonte-VDA di Serie C1 e si prende con pieno merito il pass per la finalissima in programma domenica 11 gennaio contro l’Academy Torino Futsal.

Ben disposti in campo e famelici, i ragazzi di Canavese hanno approcciato la gara in modo perfetto: alla prima azione, dopo quindici secondi, il match si è sbloccato con Solavagione, bravo a piazzare una zampata in area e ad aprire il tabellino dei marcatori. Rimesso in gioco il pallone, la Futsal ha proseguito nella propria famelica pressione arrivando in area con la combinazione Mantino-Gianolio: atterrato da Carrai, Gianolio si è così conquistato il rigore poi trasformato da Hichri. Un uno-due micidiale, che ha permesso ai rossoblù di dominare il gioco e controllare la gara, andando più volte vicini alla terza rete: tris che è arrivato all’ottavo di gioco, con Canavese perfettamente servito da Di Ciommo e super preciso a scaraventare il pallone in rete.

Nel secondo tempo, il Castellamonte ha provato ad accorciare ma l’attenta difesa saviglianese ha fatto il resto: trovato il gol su punizione, i bianconeri sono stati tramortiti dalle reti in rapida successione di Hichri, Canavese e Greco che hanno permesso ai saviglianesi di dilagare e portare il risultato fino al 7-1. Incisiva, la Futsal ha approfittato degli spazi lasciati dagli avversari trovando il gol in ripartenza con Hichri, subito dopo il clamoroso palo centrato da Covino: lo stesso numero 98 ha colpito dalla distanza, a porta sguarnita; poco prima, Canavese aveva tramortito il Castellamonte colpendolo su un perfetto schema da calcio di punizione. Sempre a porta vuota, anche il gol di Greco che ha recuperato palla accompagnandola poi fin quasi sulla linea di porta, chiudendo in maniera perentoria e definitiva la gara, mandando in delirio il numeroso pubblico saviglianese arrivato a Caramagna.

Ora, l’appuntamento è per l’11 gennaio, sempre a Caramagna Piemonte, alle 17.30 per la finalissima che deciderà la vincitrice tra Futsal Savigliano ed Academy Torino Futsal: 22 giorni di attesa, per una sfida che mancava da ormai nove anni nella lunga storia della Futsal Savigliano.