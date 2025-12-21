Maltempo: chiude la SS 21 fra Argentera e il confine di Stato

A partire dalle 20:00 di oggi, domenica 21 dicembre, la strada statale 21 “del Colle della Maddalena” sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708).
Il provvedimento tecnico è adottato sulla base del Bollettino di Allerta n. 367/2025 di Arpa Piemonte e dell’evoluzione delle previsioni meteorologiche che riportano neve al suolo in progressiva intensificazione a partire da questa sera.
La limitazione al traffico resterà in vigore fino a cessata necessità. La statale sarà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per l’utenza in transito.