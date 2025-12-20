Volley Superlega – Inizia il girone di ritorno! Cuneo aspetta Civitanova

Si apre nel weekend pre-natalizio il girone di ritorno della Superlega di Volley: il 12° turno ha già “ereditato” il 3-1 del 26 novembre tra Sir Susa Scai Perugia, in questi giorni protagonista al Mondiale per Club, e Vero Volley Monza.

L’unico anticipo di questa due giorni è il big match di oggi, sabato 20 dicembre alle 18, tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Rana Verona, con ipadroni di casa, privi di Robertlandy Simon, operato in settimana, a punti ininterrottamente dal 4° turno, ma reduci dalla sconfitta al tie-break a Trento. Dall’altra parte gli scaligeri, senza Francesco D’Amico, che hanno perso il titolo d’inverno solo per il quoziente set dopo il ko contro Modena.

La domenica prenderà il via con la gara delle 17 tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Cucine Lube Civitanova. Le due squadre si sono affrontate, all’andata, nell’ottavo turno con netta vittoria marchigiana: i padroni di casa proveranno a sfruttare l’incredibile spinta del proprio pubblico per centrare punti preziosi per la salvezza. Tre gli ex dell’incontro: Ivan Zaytsev e Michele Baranowicz da una parte, Francesco Bisotto dall’altra.

Così lo schiacciatore blues Claudio Cattaneo: “Questa settimana senza partite ci è servita sicuramente per recuperare qualche energia fisica e mentale. Ci siamo concentrati su alcuni aspetti tecnici e tattici dove dobbiamo sicuramente migliorare rispetto al girone di andata. Abbiamo subito una partita in casa davanti al nostro pubblico dove dobbiamo cercare di mettere in campo quello che ci siamo detti e un’occasione anche un po’ per “riscattarci” della brutta partita fatta da loro. Civitanova è molto forte in battuta e con terminali offensivi importanti. Dovremo cercare di metterli sotto in ricezione, un fondamentale dove possiamo attaccarli! Ci aspetta un girone di ritorno dove dobbiamo cercare di portare a casa qualche punto in più e massima attenzione agli scontri diretti in vista del nostro obiettivo”.

Due le sfide in programma alle 18.00. Yuasa Battery Grottazzolina ospita Allianz Milano al PalaSavelli di Porto San Giorgio, con i locali (ultimi in classifica) a caccia di punti vitali. Intanto Sonepar Padova riceve i campioni d’inverno dell’Itas Trentino sperando di ripristinare il fattore Kioene Arena che, nonostante le ultime due sconfitte, ha pesato molto in positivo nel corso del girone di andata.

La giornata si chiude alle 19 tra Valsa Group Modena e Cisterna Volley.

12ª Giornata (1ª di ritorno – Regular Season SuperLega Credem Banca)

Sabato 20 dicembre 2025, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Rana Verona

Arbitri: Zavater Marco, Pozzato Andrea (Nava Stefano)

Video Check: Bosio Matteo

Segnapunti: Farina Daniele

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 21 dicembre 2025, ore 17.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Cucine Lube Civitanova

Arbitri: Simbari Armando, Piana Rossella (Pernpruner Marco)

Video Check: Viale Marco

Segnapunti: Gentile Alberto

Diretta DAZN e VBTV

Domenica 21 dicembre 2025, ore 18.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Allianz Milano

Arbitri: Canessa Maurizio, Caretti Stefano (Pazzaglini Marco)

Video Check: Natalini Giulia

Segnapunti: Pettinari Luca

Diretta VBTV

Domenica 21 dicembre 2025, ore 18.00

Sonepar Padova – Itas Trentino

Arbitri: Verrascina Antonella, Cerra Alessandro (Mesiano Marta)

Video Check: Casarin Irene

Segnapunti: Davanzo Federica

Diretta Rai Sport e VBTV

Domenica 21 dicembre 2025, ore 19.00

Valsa Group Modena – Cisterna Volley

Arbitri: Giardini Massimiliano, Lot Dominga (Cervellati Giulio)

Video Check: Rossi Daniele

Segnapunti: Baldi Forti Alessandro

Diretta DAZN e VBTV

Mercoledì 26 novembre 2025

Sir Susa Scai Perugia – Vero Volley Monza 3-1

Classifica SuperLega Credem Banca

Sir Susa Scai Perugia 29, Itas Trentino 26, Rana Verona 26, Gas Sales Bluenergy Piacenza 22, Valsa Group Modena 22, Cucine Lube Civitanova 19, Allianz Milano 17, Vero Volley Monza 12, Sonepar Padova 11, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 9, Cisterna Volley 6, Yuasa Battery Grottazzolina 2.

1 incontro in più: Sir Susa Scai Perugia, Vero Volley Monza.