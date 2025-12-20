Volley A3/M: Savigliano cerca la svolta sotto l’albero

Come ormai da (amara) ricorrenza stagionale, il Monge-Gerbaudo Savigliano, a pochi giorni dal Natale, cerca sotto l’albero una svolta, giocando per il secondo sabato consecutivo in casa, di fronte al Cus Cagliari per la decima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca. Una sfida delicata in chiave salvezza che, eccezionalmente, verrà disputata alle ore 19, per favorire gli spostamenti verso lo Stivale dei sardi.

L’avversario. Sardi che arrivano a Cavallermaggiore forti di una posizione di classifica e di uno stato d’animo certamente positivi. A favorirli, il recente 3-0 rifilato a San Donà di Piave in terra isolana in uno scontro diretto molto simile per importanza a quello in programma al PalaSanGiorgio. A guidare l’armata rossoblù è il grande ex di giornata: Lorenzo Simeon, “condottiero” dei biancoblù nel biennio 2022-2024, coronato con la partecipazione alla final four della Del Monte Coppa Italia Serie A3 nel 2024. Da due anni in Sardegna, in questa stagione il tecnico biellese sembra aver trovato il giusto amalgama per un gruppo che oggi occupa la sesta posizione, appaiato ai cugini di Sarroch a quota 12, sognando un posto nei playoff a fine anno. In campo, invece, il punto di riferimento è rappresentato dal braccio efficace di Morgan Biasotto, opposto mancino classe 2003, autore di ben 23 punti nell’ultima sfida contro la Personal Time.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I sei giorni successivi al ko contro Mirandola, sono serviti al Monge-Gerbaudo soprattutto per raccogliere i cocci di questo difficile inizio di stagione e provare a riorganizzare nuovamente la possibile rinascita. Coach Simone Serafini non nasconde l’importanza del match: “Lo scorso sabato abbiamo fatto bene fino ai vantaggi del primo set, quando abbiamo pagato a livello mentale. Nel complesso, con una formazione diversa abbiamo fatto decisamente meglio in alcuni fondamentali e male in altri. Tra questi ultimi, mi riferisco soprattutto alla fase muro-difesa, su cui abbiamo lavorato in settimana. Gara fondamentale per noi? In questo momento, sono tutte finali, ma sappiamo che, più che dalla forza dell’avversario, gran parte dell’esito del match dipende da noi e dalla nostra lucidità nelle scelte”.

I precedenti. Sono quattro i precedenti tra le due squadre, con lo storico che pende oggi in favore del Cus: 3 vittorie a una. L’unica gioia saviglianese risale alla gara d’andata del 2024/25: un 3-2 combattutissimo, perfetto riassunto di una sfida che da sempre ha regalato emozioni e incontri decisi all’ultimo respiro.

I biglietti. Fino alle ore 17 di sabato 20 dicembre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Cus Cagliari sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.

Una sottoscrizione a premi… natalizia. Come ormai da tradizione, non poteva mancare anche in questo finale di 2025 l’ormai consueto appuntamento con la sottoscrizione a premi promossa dal Volley Savigliano. Già durante la partita della prima squadra di sabato, sarà infatti possibile acquistare presso il botteghino del PalaSanGiorgio i biglietti, dal valore di 1 euro, per sperare di vincere uno dei tanti bellissimi premi messi in palio. L’estrazione è prevista per il prossimo 31 gennaio 2026.

c.s.