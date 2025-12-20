Va alla Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano la sfida del 15° turno di Serie A1 femminile di pallavolo. La Honda Cuneo Granda Volley prova con tutte le sue forze a rimanere in scia alle titolate ospiti (reduci dal Mondiale per club e con Gabi e Zhu Ting in panchina), ma il finale è 0-3 (20-25, 10-25, 22-25).

Nel primo e nel terzo parziale la sfida è viva, con le ospiti che trovano il vantaggio decisivo solamente nella parte finale, mentre il secondo non vede partita con la sola Diop capace di andare a segno per le “Gatte” (0/14 per tutte le altre attaccanti). La A1 torna in campo già martedì, con le biancorosse cuneesi che andranno a rendere visita alle campionesse del mondo di Scandicci.

La MVP della sfida è Lubian, autrice di una prestazione di grande qualità (12 punti e 80% in attacco), top scorer Haak con 17 palloni messi a terra.

SET 1

La Honda Cuneo Granda Volley parte con Allaoui al palleggio opposta a Diop, Rivero e Pucelj in banda, Koulisiani e Keene al centro, l’ex Bardaro come libero. Niente Signorile e niente Pritchard.

Coach Santarelli pensa al turnover in banda in casa Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano: la diagonale palleggiatrice-opposto è Wolosz-Haak, le bande sono Dalderoop e Sillah, le centrali Lubian e Chirichella, il libero è De Gennaro.

Lubian in primo tempo su alzata a una mano di Wolosz, primo vantaggio Conegliano (0-1). Due ace di Diop, il secondo con l’aiuto del nastro, danno a Cuneo la leadership (5-3). Koulisiani in primo tempo rimedia all’errore del punto precedente (9-7). Pallonetto di Rivero in rete, è sorpasso (9-10).

Daalderop usa il muro biancorosso per dare il doppio vantaggio alle ospiti (12-14). Sillah murata da Allaoui e Keene, parità (15-15). Lubian mura la pipe di Diop e coach Salvagni ferma il gioco per la seconda volta (16-18). Delicatissimo pallonetto di Haak (17-20) con Daalderop che invece va di potenza (19-23). Chiude il set l’errore in diagonale di Diop (20-25).

Sette i punti di Haak nel set (7/8 in attacco), cinque quelli di Diop per le “Gatte” (3/9 in attacco ma anche due errori e una murata).

SET 2

Lubian mura Diop per iniziare il parziale (0-1). La centrale torinese si ripete anche in attacco e coach Salvagni deve già chiamare time-out (0-4). Tre errori in battuta di fila, cortesia di Koulisiani, Haak e Diop (4-8). Allaoui di seconda beffa la difesa ospite, ma Haak fa esplodere la difesa di Keene, che va in tribuna (6-11).

Le “Gatte” difendono e si impegnano a contrattaccare, ma la fisicità di Conegliano non lascia spazio (7-15). Diop continua in ogni caso a dimostrarsi la bocca da fuoco principale per le biancorosse (9-18). Pucelj non riesce ad aggiustare un brutto pallone (10-22) e si chiude con diversi errori di Cuneo e il contrattacco di Sillah (10-25).

SET 3

Resta Pritchard in campo su Rivero (0/5 in attacco nel secondo set) e proprio la banda americana va a segno in parallela (4-4). Keene di rigore fa esplodere il palazzetto (7-5). Pucelj usa il muro di Haak (9-7) ma la sua pipe out grazia le ospiti (10-8). Daalderop tiene le venete in scia con attacco punto ed ace (12-11).

Le ospiti operano il sorpasso (14-16) e continuano a spingere con Lubian (15-17). Koulisiani va a segno dal centro (17-19). Pipe di Haak murata (19-20). Haak ottiene il match point con un punto di violenza devastante, volando sopra il muro di casa (22-24), stesso discorso per il match point: è 0-3 (22-25).