Trofeo CONI Winter 2025: i risultati degli atleti piemontesi di Fondo e Biathlon

È scattato venerdì, in Valle d’Aosta, il Trofeo CONI 2025, la manifestazione nazionale riservata agli atleti Under 14 che rappresenta uno dei momenti più importanti di crescita e confronto per i giovani talenti dello sport italiano. A Cogne, teatro delle prove di sci di fondo e biathlon, e Pila, teatro dello sci alpinismo, la prima giornata ha offerto competizioni avvincenti e grande partecipazione, nel segno del fair play, dell’amicizia e del rispetto reciproco, valori fondanti dell’evento.

Nella gara femminile di sci di fondo successo per Anna Profanter (ASC Seiser Alm), classe 2012, che si impone in 9’13”2. Alle sue spalle Viola Bochicchio (Torgnon Duepuntozero) paga 8”6 di ritardo, mentre Elisa Picceni (Pol. Valmalenco, 2013) chiude terza a 14”1. Completano la top five Vanessa Dadiè (SC Cortina) a 17”2 e Vanessa Piccolo (GS Edelweiss) a 21”7, in una gara molto combattuta. La prima piemontese a tagliare il traguardo è Lucia Macario (Alpi Marittime) con il tempo finale di 10’16”0 e un distacco di 1’02”8 chiudendo al 15° posto. 30ª piazza per Sofia Giraduo (Busca) che chiude con un ritardo di 1’59”7 dalla vincitrice.

Più attardate Ludovica Scarzello e Chiara Giacobbe, portacolori dello sci club Valle Ellero) che terminano la competizione rispettivamente in 34ª e 38ª posizione. Al maschile vittoria per Davide Trettel (USD Cermis) in 10’20”1. Noah Desayeux (Amis de Verrayes) è secondo a 5”2, seguito da Thomas Manea (2A Asiago) a 9”9. Più staccati Matteo Matli (Valle Antigorio, +20”0) e Nicolò Piller Cottrer (ASD Camosci, +34”2). Top 15 per tre piemontesi dello sci club Alpi Marittime: Alex Demichelis chiude al 7° posto (+38”4), Gioele Pellegrino è 9° (+44”5) e Nicolò Rosso chiude all’11° posto (+45”3).

Nel biathlon femminile successo per Gioia Tagliaro (SC Gallio), classe 2013, che chiude in 17’32”6 e un solo errore al poligono. Alle sue spalle Martina Mariotti (Fondo Val Sole) termina seconda a +20”1. Terza posizione per Margherita Quinz (ASD Camosci) a +43”4 con 1 solo bersaglio mancato. Seguono Coralie Jeantet (VVF Godioz), quarta a +46”5 e Dana Lilien Riba (ASD Anterselva), quinta a +57”6, penalizzata da 4 errori totali nonostante il seconodo miglior tempo sugli sci. Desiree Aime (Alpi Marittime) con 4 errori totali al poligono (2+2+0) chiude all’11°posto; un errore in meno per Rachele Quaranta (Alpi Marittime) che termina la prestazione al 16° posto. Ana Maria Neagu (Alpi Marittime) e Sofia Giostra (Valle Pesio) concludono rispettivamente al 23° e 26° posto.

Tra i maschi dominio dell’Alto Adige: Adam Oberhauser (SC Gardena – Groden) si impone in 18’50”9, autore di una prova perfetta al poligono. Secondo Tobias Rieder (ASD Anterselva), anche lui con una prova perfetta, chiude a +45”9. Terzo Peter Granruaz (Alta Badia) a +50”5 con 1 solo errore. Quarto posto per Karl Weiss (ASV Martell) a +1’24”4

mentre chiude quinto Paolo Bosonin (Torgnon Duepunto) a +1’42”8 e 3 errori totali. Il Piemonte si fa vedere con le buone prestazioni di Giacomo Corte De Checco (Alpi Marittime) che chiude al 6° posto seguito da Nicolò Faggio (Valle Pesio). Gabriele Ruffino (Valle Stura) chiude al 9° posto. Più attardato Pietro Baudino (Valle Pesio) che chiude al 19° posto.

