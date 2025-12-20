Serie D: il Saluzzo a Tortona per tornare in zona playoff. Vado o Ligorna, chi sarà Campione d’Inverno?

Siamo arrivati al giro di boa del Girone A di Serie D, 17° giornata tutta da vivere.

Partendo dal Saluzzo, 6 risultati utili consecutivi collezionati dalla squadra allenata da mister Cacciatore, nell’ultimo turno saranno ospiti del Derthona. Fondamentale vincere per ritrovare il posto nei playoff e chiudere un anno solare sorprendete per i granata.

La capolista Vado andrà in Piemonte, precisamente sul campo della Biellese, trovare i tre punti per diventare campione d’inverno. Chi vuole rovinare rovinare la festa dei savonesi è il Ligorna, che con tutti i favori del pronostico, affronta in trasferta la NovaRomentin e continuare ad inseguire il Vado. Chi ha perso terreno è il Chisola, in questa giornata ospita la Valenzana Mado a Vinovo, gara emotiva visto che i torinesi dovranno dire addio a bomber Kamal Rizq (175 presenze e 98 gol con il club torinese) prossimo sposo della Pistoiese. Il Varese, che grazie al pareggio contro il Saluzzo nella scorsa giornata, ha ritrovato i playoff e i biancorossi vogliono blindarli nell’ultima gara del 2025, in casa contro la Lavagnese. Insieme ai lombardi, si trovano a pari punti i liguri del Sestri Levante, in scena al “Comunale” di Sanremo, gara cruciale per il Sestri che vogliono confermare i playoff, mentre i matuziani vogliono uscire dalle zone calde.

Derby ligure tra Celle Varazze e Imperia, scontro importante per entrambe le squadre. Scontro salvezza tra Cairese e Gozzano, i liguri non perdono da 3 partite e stanno raccogliendo punti importanti, i piemontesi si trovano in un periodo complicato, una sola vittoria nelle ultime 5 partite. Anche al “Censin Bosia” ci sarà uno scontro salvezza tra Asti e Club Milano, la parola salvezza ad Asti è entrata a far parte del vocabolario nelle ultime giornate, vista la quindicesima piazza e una vittoria che ormai manca da 6 gare; i lombardi invece si giocano tanto, quasi una stagione per ritornare nel gruppone.