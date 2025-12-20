Partecipazione alla cena natalizia del Rotary Club Cuneo 1925: conferite due onoreficenze Paul Harris

All’Hotel La Ruota di Pianfei si è svolta ieri la tradizionale Cena di Natale del Rotary Club Cuneo 1925, appuntamento annuale che ha visto la presenza di numerosi soci, ospiti, rappresentanze dei club limitrofi, dei giovani del Rotaract e dell’Interact Club Cuneo Provincia Granda, oltre a diverse autorità civili e militari invitate dal Club.

La serata è stata aperta dal saluto del Presidente Daniel Gallina, che ha tracciato un bilancio dei primi sei mesi dell’anno rotariano, illustrando in modo dettagliato i service realizzati e quelli in corso di sviluppo.

Conferimento di due Paul Harris Fellow a due non socie

Momento centrale della serata è stato il conferimento di due onorificenze Paul Harris Fellow a due non socie, riconoscimento della Rotary Foundation destinato a coloro che si distinguono per un rilevante “servizio al di sopra di ogni interesse personale”.

Matilde Dalmasso, giovane studentessa cuneese, è stata insignita della Paul Harris per il suo straordinario impegno nella raccolta fondi a favore dell’Istituto di Candiolo – IRCCS. La sua iniziativa ha portato alla nascita del Progetto Matilde, dedicato alla ricerca sui sarcomi dei tessuti molli, la patologia per la quale la stessa Matilde è in cura presso l’Istituto. Grazie alla sua determinazione è stata raccolta una cifra considerevole, resa possibile dalla generosa partecipazione di moltissimi donatori.

La seconda onorificenza è stata attribuita a Erika Demaria, Segretaria del Rotary Club Cuneo 1925, per il contributo fondamentale, costante e innovativo offerto negli anni all’organizzazione e alla vita del Club, distinguendosi per dedizione, attenzione e spirito rotariano.

Ingresso di due giovani dell’Interact Club Cuneo Provincia Granda

Durante la serata hanno fatto ufficialmente il loro ingresso nel Rotary Club Cuneo 1925 due giovani dell’Interact, Simone Viara e Leonardo Bertolino

accompagnati dalle delegate ai giovani: Patricia Indemini (RC Cuneo 1925) e Franca Ghiazza (RC Mondovì).

Un momento significativo che testimonia la volontà del Club di investire nel futuro, accogliendo e valorizzando i giovani che scelgono il percorso rotariano.

I service presentati dal Presidente Daniel Gallina

Nel suo discorso, il Presidente Gallina ha ripercorso i principali service realizzati dal Club nel primo semestre, sottolineandone l’impatto sul territorio e la valenza culturale, sociale e internazionale.

Centenario del Rotary Club Cuneo 1925

Celebrazione articolata in più momenti: annullo postale speciale, cartoline storiche realizzate con la Fondazione CRC, video commemorativo, pubblicazione del volume Cento anni di Rotary Club in Cuneo a cura del socio onorario Aldo Alessandro Mola e concerto dell’Orchestra Bartolomeo Bruni offerto alla cittadinanza.

End Polio Now

Illuminazione del Tribunale di Cuneo in occasione del World Polio Day e donazione di 2.550 euro alla Rotary Foundation per la campagna di eradicazione della poliomielite, attiva da oltre 35 anni.

Natale di Solidarietà – XII edizione

Distribuzione di generi alimentari e doni a 500 famiglie cuneesi (circa 1.600 persone, tra cui 316 bambini), in collaborazione con numerose realtà associative.

Il Club ha inoltre ricordato suor Elsa Caterina Galfrè, storica volontaria presso il carcere di Cuneo, destinando un dono natalizio a ogni persona detenuta.

Nell’ambito dello stesso progetto sono stati inviati 1.000 euro per i bambini di Kiev.

Progetto “Natale a Kiev”

Sostegno continuativo al Rotary Club Kyiv–Balzac per l’acquisto di doni e materiali di prima necessità destinati ai bambini in una città segnata dalla guerra.

Museo Diffuso

Prosegue il progetto culturale volto alla valorizzazione del patrimonio storico territoriale, sotto la guida dei soci Roberto Tomatis e Ferdinando Tempesti.

Premio Poetico Inter Alpes ecPremio Gianni Romano

Iniziativa culturale che promuove la poesia e il dialogo interculturale, coordinata con grande impegno da Manuela Vico.

RYPEN e RYLA

Partecipazione dei giovani del Rotaract e dell’Interact ai percorsi di formazione alla leadership promossi dal Rotary International, grazie alla collaborazione tra Patricia Indemini e Franca Ghiazza.

“Odissea nel Mediterraneo” – Ambiente

Supporto all’impresa di Yaron Noam, nuotatore svizzero che ha completato una traversata di 180 km tra Calvi e Montecarlo, iniziativa volta alla sensibilizzazione sui temi ambientali.

Amico Sport e inclusione

Sostegno all’associazione “Amico Sport” attraverso la pubblicazione del terzo libro di favole della socia Nives Forza, destinando i proventi alle attività sportive inclusive.

Collaborazione con l’Ospedale Santa Croce e Carle

Presentazione del convegno per i 25 anni della Cardiochirurgia cuneese e pianificazione delle Giornate di Medicina Digitale sul territorio, dedicate alla prevenzione e diagnosi nelle zone montane e periferiche:

13 gennaio 2026 : Conferenza stampa di presentazione presso Sala Ferrero di Confindustria Cuneo;

: Conferenza stampa di presentazione presso Sala Ferrero di Confindustria Cuneo; 7 marzo 2026 : Giornata di Medicina Digitale a Limone Piemonte;

: Giornata di Medicina Digitale a Limone Piemonte; 18 aprile 2026 : Giornata a Demonte;

: Giornata a Demonte; 16 maggio 2026: Giornata a Entracque.

Sostegno all’Istituto di Candiolo – IRCCS

Impegno rinnovato nella ricerca oncologica, quest’anno ulteriormente rafforzato dalla testimonianza della giovane Matilde Dalmasso.

Donazione alla Croce Rossa di Busca

Fornitura di nuove attrezzature al gruppo OPEM per le attività di emergenza e soccorso.

Partecipazione alla Colletta Alimentare

Il Club ha aderito anche quest’anno all’iniziativa nazionale grazie al coordinamento del socio Marcello Buri.

Conclusione della serata

Il Presidente Gallina ha espresso gratitudine verso tutti i soci e collaboratori, ringraziando in particolare il Comune di Cuneo nelle persone di Luca Serale e Cristina Clerico, l’Arma dei Carabinieri e il 2° Reggimento Alpini per la continua collaborazione con il Club.

In chiusura, la serata è stata accompagnata dalla musica del DJ Stefano Cavaglià del Rotaract Club Cuneo Provincia Granda.

