“Limone for Family”: il progetto nato 11 anni fa per avvicinare le famiglie alla neve e allo sci

Le copiose nevicate delle ultime settimane mettono il “turbo” all’inverno di Limone Piemonte e sale l’attesa per gli appuntamenti del circuito “Limone for Family”, progetto nato 11 anni fa per avvicinare il pubblico delle famiglie alla neve e al grande mondo dello sci.

Organizzato dalla Scuola di Sci Limone Piemonte, diretta da Pierpaolo Ballarè, in collaborazione con Comune di Limone, Lift e Agenzia Acca e con il contributo di una quarantina di sponsor, la rassegna regalerà da Natale a Carnevale occasioni di svago e divertimento per le famiglie, ma anche stupore, meraviglia e convivialità.

Un calendario, in un tour itinerante da Limone 1400, Maneggio e le vie del centro, che porterà musica, animazione, spettacoli e momenti di festa per grandi e piccini, per vivere la montagna e la neve in ogni sua sfumatura.

Domenica 28 dicembre si entra subito nel vivo con la prima tappa della Street Band Parade: dalle 16 alle 19 via Roma si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto grazie all’animazione musicale itinerante della Prismabanda, pronta a portare ritmo e allegria tra le vie del centro limonese.

Il clima di festa condivisa, con qualche prevedibile “effetto wow” soprattutto tra i più piccoli, si rinnova con un doppio appuntamento, a cavallo di san Silvestro, sotto la direzione artistica di Andrea Caponnetto.

Martedì 30 dicembre si chiude il 2025 con uno degli appuntamenti più suggestivi dell’inverno: la “Fiaccolata in Musica” a quota 1400. Dalle 20.30 musica e animazione accompagneranno il pubblico in attesa della magica fiaccolata dei Maestri della Scuola Sci Limone, in programma alle 21.15 e visibile dalla zona della seggiovia Morel. Si torna a far brillare le fiaccole dalla pista “Cresta”, come non avveniva da diversi anni: sarà uno spettacolo unico, sotto la volta celeste immersa nel buio, da non perdere! Al termine, cioccolata calda e vin brûlé per tutti e una coinvolgente snow-disco per continuare la serata sotto le stelle con Dj Pog del circuito Movin’ On.

Dopo i festeggiamenti di Capodanno, il nuovo anno di Limone For Family si apre sabato 3 gennaio con l’appuntamento tradizionalmente più partecipato della rassegna: “Light, Music & Fire” sulla pista del Maneggio. A partire dalle 14 Radio Limone animerà il pomeriggio sulla neve con musica, giochi e interviste. Dalle 17 il clou della festa: prima la musica scalderà l’atmosfera, in un serpentone colorato mentre dalle 18 spazio alla fiaccolata dei bimbi, all’esibizione dei Maestri della Scuola Sci Limone, a spettacolari effetti in pista e a un emozionante show piro-musicale, che quest’anno potrà coinvolgere i due versanti della pista, per un intreccio di colori irripetibile. Alla voce della giornata Andrea Caponnetto, in consolle dj Anisa (Figli delle Stelle). Anche in questo caso, la serata si chiuderà con cioccolata calda e vin brûlé offerti ai protagonisti e agli spettatori.

Il giorno seguente, domenica 4 gennaio, la musica torna protagonista nel cuore del paese con la seconda data della Street Band Parade: dalle 16 alle 19 Via Roma sarà animata dall’energia della Marciapè Street Band, per un pomeriggio all’insegna del divertimento itinerante.

Dopo una breve pausa, si arriverà poi al periodo più colorato dell’anno: il potenziato programma 2025/2026 di Limone for Family prevede sabato 14 febbraio “Il Carnevale dei Piccoli” a cura dello Zenzero Team e lunedì 16 febbraio le discese mascherate sulla neve.

