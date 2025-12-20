Consorzio Monviso Solidale: a Brossasco concluso il progetto S.T.A.I. in Valle

Martedì 16 dicembre, presso gli spazi della Porta di Valle a Brossasco, si sono concluse – con un momento di restituzione al territorio e un pranzo – le azioni avviate nel corso dell’anno nell’ambito di S.T.A.I. in Valle (Spazi Territoriali Anziani Insieme), un progetto del Consorzio Monviso Solidale finanziato dal Bando relativo all’Invecchiamento attivo 2024 della Regione Piemonte.

S.T.A.I. in Valle ha visto la collaborazione tra l’ente consortile, l’Unione Montana Valle Varaita e l’Unione Montana dei Comuni del Monviso, e si è concentrato soprattutto sui territori saluzzesi della valle Varaita e della valle Po.

Nelle zone montane e rurali, negli ultimi anni si è via via registrato un cambiamento di approccio alla cura, che ha finito per trasformarsi nel «prendersi cura» delle persone sia dal punto di vista dei bisogni sanitari, sia da quello dei bisogni sociali e aggregativi; un approccio sperimentato nel corso del tempo a partire dai progetti Alcotra #COM.VISO e INCL, e poi proseguito grazie al progetto ABC per Invecchiare bene, beneficiario del Bando per l’Invecchiamento attivo 2022. Tutte iniziative che hanno generato un crescente coinvolgimento delle reti territoriali e una maggiore flessibilità negli interventi.

Partendo dalla ricerca di una definizione condivisa di ‘persona fragile’ in contesto montano, è scaturito tutto il lavoro che ha visto la collaborazione tra i vari enti e il territorio, a sua volta diventato parte attiva del progetto di sostegno. L’animazione di comunità costituisce senza dubbio uno dei punti-chiave del progetto. Nel corso di quest’ultimo, infatti, l’Équipe dell’Animazione di Comunità (formata da Educatori Professionali e OSS del territorio e supportata da Assistenti Sociali) ha proposto al gruppo di anziani partecipanti tue tipologie di animazione diverse: una più legata al gioco e una legata all’organizzazione di laboratori, alla cui base sta sempre il bisogno di passare del tempo insieme, di socializzare e di allontanare la solitudine.

Giocare può essere un’attività preziosa per gli anziani, poiché offre loro una serie di benefici che riguardano sia la sfera fisica sia quella mentale.

Le attività svolte da febbraio a dicembre sono state così suddivise: 11 incontri di animazione nei Comuni di: Envie, di Costigliole Saluzzo, di Gambasca, di Verzuolo, di Rifreddo, di Sampeyre, di Paesana, di Rossana, di Martiniana Po, di Sanfront e di Isasca; 4 laboratori a Brossasco, a Melle, a Ostana e a Venasca sul tema della cura attraverso le erbe e il rilassamento; 8 incontri sul tema della salute svolti a Rifreddo, a Verzuolo, a Venasca e a Gambasca; 2 gite e 2 pranzi.

60 persone over 65 anni hanno partecipato alle varie iniziative di animazione, 80 agli incontri sul tema della salute, 35 alle due ‘gite’ organizzate a Ostana e a Balma Boves, una cinquantina al pranzo estivo e a quello natalizio.

Il Consorzio Monviso Solidale, con il supporto dei Comuni delle valli, intende proseguire con le attività legate all’invecchiamento attivo ricercando sempre nuovi fondi e il sostegno delle istituzioni.

c.s.