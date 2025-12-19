Rotary Club Alba: un Natale all’insegna del service in favore dell’Istituto di Candiolo

Martedì 16 dicembre 2025 alle ore 19:45, presso il Ristorante “Ca’ del Lupo” di Montelupo Albese, si è tenuta la tradizionale cena degli auguri del Rotary Club Alba, che ha visto una nutrita partecipazione dei soci, familiari e ospiti. Presenti i Past Governor del Distretto 2032 Natale Spineto, Remo Gattiglia e Giuseppe Artuffo, e la Presidente del Rotaract Alba Langhe e Roero Alessandra Moretti.

Quest’anno il club ha scelto di destinare la raccolta fondi natalizia all’Istituto di Candiolo, il centro oncologico di eccellenza del Piemonte, a cui ha contribuito anche l’artista Francesca Arata che ha realizzato a mano un acchiappasogni, un omaggio per ogni partecipante all’insegna della serenità e della solidarietà.

La serata è stata caratterizzata da due momenti istituzionali importanti: l’ingresso della nuova socia Manuela Busso e l’assegnazione della PHF (Paul Harris Fellow), la più alta onorificenza del Rotary, alla fotografa Lucia Ernè, per la dedizione e l’impegno dimostrati in maniera altruistica e disinteressata con le proprie competenze, poste a servizio degli altri e della crescita del club.

Manuela Busso è nata a Bra, ma ha studiato ad Alba per poi proseguire il suo percorso presso l’Università degli Studi di Torino in Giurisprudenza. Ora esercita la professione forense presso il suo studio ad Alba, occupandosi prevalentemente del settore agro-alimentare. È attiva nel sociale, soprattutto nel volontariato agli anziani.

Si è trattata di una serata all’insegna dell’amicizia, un momento importante e tradizionale della vita del club.

Maria Carla Mantovani