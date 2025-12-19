È operativo da oggi, venerdì 19 dicembre, il collegamento aereo diretto tra Cagliari e Cuneo, gestito da Aeroitalia. La nuova rotta riallaccia un legame storico tra Piemonte e Sardegna e si propone come strumento di sviluppo turistico ed economico per entrambe le regioni.

Subito dopo l’atterraggio del primo volo, si è tenuta una conferenza stampa all’aeroporto di Levaldigi con la partecipazione di Paolo Merlo, presidente e amministratore delegato di Cuneo Airport, Paolo Bongioanni, assessore regionale, Fabio Mereu, CEO dell’aeroporto di Cagliari, Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo, e Massimo Di Perna, Chief Commercial Officer di Aeroitalia.

Il collegamento prevede due frequenze settimanali, ogni venerdì e domenica, studiate per rispondere sia alle esigenze del traffico leisure nei weekend sia a quelle del segmento business. I voli operano con i seguenti orari: da Cagliari a Cuneo partenza alle 12.30 con arrivo alle 13.50, mentre il volo di ritorno da Cuneo a Cagliari decolla alle 14.40 per atterrare alle 16.00.

La rotta nasce da un’attenta analisi della domanda e dalla volontà di collegare due territori complementari: la Sardegna con il suo richiamo turistico e tessuto economico, e il Piemonte come porta di accesso a un’area che spazia dalle Alpi alle Langhe. I biglietti sono già in vendita sul sito ufficiale di Aeroitalia, presso le agenzie di viaggio e attraverso i principali portali di prenotazione online.

Il collegamento rappresenta un’opportunità significativa per il comparto turistico della provincia di Cuneo. La “Granda” può ora contare su un accesso diretto da un bacino di utenza importante, valorizzando l’offerta diversificata del territorio: dalle stazioni sciistiche delle valli alpine alle Langhe patrimonio UNESCO, passando per le città d’arte. La connessione facilita l’arrivo di visitatori sardi interessati al turismo montano invernale e a quello enogastronomico, ampliando la stagionalità dei flussi.

Il collegamento si rivela particolarmente strategico anche per la numerosa comunità sarda presente in Piemonte, offrendo un servizio diretto e comodo per chi mantiene legami con l’isola.

Per rafforzare questa sinergia, ATL del Cuneese e Regione Piemonte stanno valutando una missione promozionale a Cagliari, con l’obiettivo di presentare al pubblico del Sud-Sardegna le potenzialità turistiche della provincia cuneese e consolidare i rapporti tra i due territori.

Il debutto della tratta ha registrato un ottimo riscontro, con oltre cento passeggeri a bordo del primo volo. Aeroitalia, compagnia che ha superato i tre milioni di passeggeri trasportati e opera con una flotta di quindici aeromobili in espansione, punta sugli aeroporti regionali come elementi strategici della propria rete, con particolare attenzione ai collegamenti con Sicilia e Sardegna.

La nuova rotta si inserisce nella strategia di crescita della compagnia, orientata a valorizzare gli scali regionali e a offrire soluzioni di viaggio sempre più efficienti e accessibili, migliorando la connettività nazionale e sostenendo la mobilità di passeggeri, imprese e flussi turistici.

Dal versante sardo, l’interesse è reciproco: i flussi tra Cagliari e Cuneo sono consolidati storicamente, sostenuti sia dal turismo estivo verso la Sardegna sia da quello invernale verso le montagne piemontesi. La collaborazione tra i due scali e la compagnia aerea viene considerata un fattore chiave per la crescita futura.

L’aeroporto di Cuneo, che movimenta circa 120.000 passeggeri all’anno, sta portando avanti una strategia di rilancio basata su investimenti infrastrutturali e sostenibilità ambientale. Tra i progetti in corso: installazione di pannelli solari, sviluppo di una comunità energetica in collaborazione con ENAC, e potenziamento delle attività di manutenzione aeronautica con SkyAlps, che attualmente impiega venti persone e prevede di arrivare a cinquanta addetti.

L’arrivo di Aeroitalia viene accolto come l’inizio di una collaborazione duratura, con l’auspicio che possa portare allo sviluppo di nuove destinazioni dallo scalo cuneese.

Le istituzioni locali sottolineano la necessità di un coordinamento più stretto tra Camera di Commercio, Regione Piemonte e Provincia di Cuneo per sostenere lo sviluppo dello scalo. La sfida è complessa ma ritenuta fondamentale: l’aeroporto può garantire efficienza operativa, ma la promozione del territorio e l’attrattività dell’offerta turistica richiedono una strategia condivisa e un lavoro di squadra tra tutti gli attori coinvolti.