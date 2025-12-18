Un sistema sci sostenibile è l’obiettivo per il futuro

Stazioni sciistiche sempre più green: non è una tendenza, ma una vera e propria esigenza. Nel pieno rispetto dei panorami montani, la montagna cuneese sta lavorando su un modello che unisce sostenibilità, innovazione e promozione dell’offerta turistica. Le buone pratiche già attive aprono nuovi scenari di consapevolezza e interessano ambiti diversi, dalla digitalizzazione dei servizi a una gestione sempre più attenta delle attività quotidiane delle stazioni. A proposito proprio di innovazione, il presidente di Cuneo Neve Roberto Gosso ricorda la partecipazione a un progetto transfrontaliero Alcotra, sviluppato insieme ai partner francesi, dedicato alla digitalizzazione dei tornelli. «Se verrà finanziato – spiega – rappresenterà un passo avanti importante, soprattutto per le piccole stazioni, con un progetto ben distribuito sul territorio e pensato per rendere più semplice e moderna l’esperienza degli sciatori». Un altro tema di assoluto rilievo è quello della sostenibilità ambientale. Uno studio realizzato nell’ambito del Piter Alpimed, attraverso il progetto europeo Alpimed Clima e con il contributo scientifico del Politecnico di Torino, ha permesso di fare chiarezza su diversi aspetti legati all’impronta di carbonio delle stazioni sciistiche, in un contesto di collaborazione transfrontaliera tra Italia e Francia. Il lavoro ha aiutato a superare letture semplificate del fenomeno e a inquadrare l’impatto ambientale complessivo dell’attività sciistica in modo più oggettivo.

In particolare, la ricerca ha fornito anche un parametro utile di confronto: secondo i dati emersi dallo studio del Politecnico di Torino, una giornata sugli sci genera una quantità di anidride carbonica compresa tra i 3 e i 12 chilogrammi per sciatore, un valore paragonabile a quello prodotto percorrendo da 25 a 100 chilometri in automobile. Un’indicazione che consente di rapportare l’attività sciistica ad altre pratiche quotidiane e di individuare con maggiore precisione le leve su cui intervenire. «Abbiamo lavorato sul tema della carbon footprint insieme al Politecnico di Torino – conferma Gosso – e lo studio ha chiarito molti equivoci. È emerso che la riduzione dell’impatto ambientale passa prima di tutto da una gestione più efficiente degli impianti, dall’ottimizzazione dei consumi e da una maggiore attenzione all’uso delle risorse». Un percorso che, come evidenziato anche nel confronto con i partner francesi, rappresenta un punto di partenza per costruire modelli sempre più sostenibili e replicabili sull’intero territorio alpino. In questa direzione si inseriscono anche le buone pratiche operative adottate dalle stazioni, dall’uso più razionale dei mezzi battipista a una gestione degli impianti modulata sui flussi di presenze. Accanto agli interventi tecnici, Cuneo Neve sta investendo anche sulla formazione, promuovendo un corso dedicato agli energy manager, una figura sempre più strategica per le stazioni sciistiche. Il suo ruolo è quello di monitorare i consumi, analizzare i dati energetici e supportare le scelte gestionali, trasformando gli studi e le analisi in azioni concrete orientate all’efficienza e alla sostenibilità. Parallelamente, resta centrale il lavoro sulla promozione dell’offerta invernale. Il brand “Cuneo Neve” riunisce 17 stazioni sciistiche della provincia con oltre 95 impianti e circa 400 km di piste, facendo della montagna cuneese un’offerta invernale ampia e articolata. Un sistema diffuso che viene valorizzato attraverso iniziative comuni, strumenti digitali e progetti condivisi, in grado di raccontare una montagna accessibile, varia e adatta a pubblici diversi. Un’attività sviluppata in stretta collaborazione con l’Atl e la Camera di Commercio di Cuneo, con il sostegno di Fondazione Crc, Parco delle Alpi Marittime e Wow (Wonderful Outdoor World).

Non a caso, l’avvio della stagione invernale cuneese è stato presentato anche in Costa Azzurra, a conferma di una strategia promozionale che guarda ai mercati di prossimità e internazionali e che punta a rafforzare l’attrattività del territorio. Un messaggio ulteriormente valorizzato dal ruolo della testimonial Marta Bassino, simbolo di una montagna moderna, dinamica e capace di coniugare sport, turismo e attenzione alle sfide ambientali.

Cuneo Neve Pass per essere informati e ottenere sconti

Cuneo Neve Pass è un programma promosso dalle stazioni sciistiche aderenti a Cuneo Neve a favore degli sci club amatoriali che svolgono attività di animazione – corsi, gare, giornate della neve – presso uno o più comprensori della Provincia di Cuneo.

I soci degli sci club accreditati hanno la possibilità di accedere agli sconti previsti dalle singole stazioni, previa esibizione alle casse della card digitale valida per la stagione in corso,

disponibile sull’app “Cuneo Neve Pass” che si può scaricare dagli store Android e iOs. Permette di conoscere non solo la situazione meteo, ma anche le aperture di impianti e piste, trovando i contatti in un solo portale. Ci si può anche iscrivere a uno degli Sci Club aderenti di Piemonte e Liguria.

Si tratta di un’iniziativa promozionale sostenuta dalla Confindustria Cuneo e dalla Camera di Commercio Industria ed Artigianato della Provincia di Cuneo, con il patrocinio della Provincia di Cuneo e la collaborazione dell’Atl del Cuneese e dei gestori delle stazioni di sci della Granda.