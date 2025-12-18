Serie C SkyWifi: domenica 21/12 Bra-Juventus Next Gen (a Sestri Levante) chiude il girone d’andata

Si chiude il girone d’andata per la Serie C SkyWifi, con la giornata 19, tra sabato 20 e domenica 21 dicembre. Per i rappresentanti del Piemonte e della provincia di Cuneo, del Bra, vi sarà l’impegno “casalingo” con la Juventus Next Gen: appuntamento al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante (ore 12,30). Dopo il 2-0 incassato dalla Ternana, capitan Tuzza e compagni vogliono riprendere il filotto positivo messo a segno nelle ultime settimane. Sulla panchina dei bianconeri, siede Massimo Brambilla (papà di Alessio, centrocampista braidese).

Martedì mattina il Bra è stato premiato quale squadra dell’anno 2025 del Piemonte dall’USSI Subalpina – Gruppo Piemontese “Ruggero Radice”. A Palazzo Ceriana Mayneri di Torino (sede Ordine dei Giornalisti Piemonte-VdA), era presente il DS giallorosso Ettore Menicucci: introdotto dal giornalista Federico Calcagno e premiato dell’assessore allo Sport piemontese Paolo Bongioanni.

Martedì sera, invece, tutta la squadra e la dirigenza si sono ritrovate a Diano d’Alba (Fosco Bistrot, nelle Cantine Salvano) per la tradizionale cena natalizia.

Nel dettaglio, tutte le partite in programma e la classifica.