Riserva Bianca «come ai vecchi tempi»: il tunnel resta la sfida

Ottanta chilometri di piste, 35 tracciati, 17 impianti: la Riserva Bianca si presenta alla stagione con i numeri di sempre ma con un clima decisamente diverso rispetto agli ultimi anni. A raccontarlo è Antonella Zanotti, amministratore delegato di Lift – Limone Piemonte, che parla esplicitamente di «una rinascita dopo tanta sofferenza». La nevicata d’inizio dicembre – un metro e mezzo complessivo – ha restituito alla stazione un’immagine «come ai vecchi tempi: cielo terso, pendii carichi di neve, uno spettacolo indimenticabile». E il pubblico ha risposto: nel ponte dell’Immacolata la media è stata di 4mila presenze al giorno.

Il dato è significativo soprattutto alla luce delle ultime stagioni segnate da scarsità di neve e, soprattutto, dalla chiusura del tunnel, una ferita che rimane aperta. «Per ora è garantito fino all’11 gennaio, e questo per noi è un problema enorme – osserva Zanotti –. Febbraio è il mese del Carnevale francese, con vacanze lunghe e grande affluenza. Una nuova chiusura sarebbe pesantissima. Speriamo che la politica riesca ad allungare i tempi».

Un ulteriore slancio è arrivato dall’apertura del nuovo Hotel Riserva Bianca, investimento da quasi 10 milioni di euro: 68 camere, 6 suite, spa, terrazza panoramica e posizione direttamente sulle piste di quota 1.400.

«È già sold out. Ed è stato subito evidente quanto fosse necessario e quanto non basti ancora – commenta Zanotti –. Per lavorare con tour operator e aerei da 180 posti servirebbero molte più camere. A Limone collaboriamo bene tra strutture, ma è chiaro che per crescere bisogna continuare a investire».

Tra le novità che hanno attirato il pubblico giovane c’è anche Vetta, la nuova baita après-ski che si aggiunge a Baita 2000 e agli altri punti ristoro della stazione. «Una struttura grande, in una posizione incredibile, con l’arco alpino e il Monviso davanti. Ci mette al livello degli ski resort internazionali. È stata apprezzatissima».

Nel frattempo Limone si prepara a un possibile cambio di passo sul fronte dei collegamenti: il 14 dicembre è partito il treno Torino–Limone operato da Arenaways: «Se il test andrà bene, potranno continuare e forse aprire anche una tratta dalla Liguria. Sarebbe una svolta soprattutto per i giovani».

Sul fronte dei prezzi Lift ha scelto di non applicare aumenti, «dopo una stagione disastrosa e una perdita del 30% dovuta al tunnel chiuso». Il comprensorio dà lavoro a centinaia di persone, solo la nuova baita impiega 20 addetti. «Gestire uno ski resort è una delle attività più complesse che esistano: sport, trasporti, sicurezza, dipendenti, condizioni meteo. Sei come un agricoltore che guarda il cielo. Ma quando vedi i ristoranti pieni, i negozi pieni, capisci che tutto questo sostiene un intero territorio». Zanotti sottolinea anche il valore dei bandi regionali e nazionali per l’impiantistica: «Hanno salvato molte stazioni, incluse le più piccole. E sono fondamentali: si impara a sciare nei campi scuola, poi si cresce e si arriva nei comprensori più grandi. Tutto il sistema deve rimanere in vita». La speranza ora è che la neve regga sino a Natale e oltre. «Se sarà come l’Immacolata – dice – potremo finalmente respirare un po’. Ce lo meritiamo davvero».

Vicino alla Riserva Bianca c’è l’area del Maneggio. «Siamo una piccola società all’interno del comprensorio di Limone – si presenta Giorgio Dalmasso Martino –, a fianco degli impianti più grandi. Siamo praticamente un grosso campo scuola, con una seggiovia a due posti e uno skilift. La pista non è molto lunga, sono circa 500 metri, ma è un campo scuola molto grande: il nostro lavoro principale è quello. Il nostro target? Le famiglie con bambini e i principianti. Tutti quelli che devono imparare sono “obbligati” a passare di qui, perché è molto facile iniziare. Abbiamo la seggiovia a due posti, che è un po’ più semplice, e lo skilift che va un po’ più in alto: lì, cento metri sopra, c’è già un pezzo di pista un po’ più difficile, una rossa. Inizitive in programma? Grazie al nuovo impianto di illuminazione sono previste due o tre serate nel periodo di Natale.