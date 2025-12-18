«Prima di tutto mi sento contadino e poi cantante»

Al Bano è un uomo che canta come vive: a pieno petto, senza calcoli. Contadino nell’anima prima ancora che artista, attraversa Sanremo con nostalgia affettuosa e rivendicando la magia delle sette note. In Russia lo amano come un parente lontano, con piazze oceaniche e un legame che dura dal 1979. Alla guerra oppone pazienza e semi di pace. Al business preferisce la passione, quella imbattibile. Le radici restano il suo nord: dare alla terra per ricevere verità. E al pubblico dice grazie, ma soprattutto fedeltà alla propria arte.

Al Bano, lei ha il record di presenze a Sanremo. Oggi che non è più in gara, che rapporto ha con il Festival: resta una casa o no?

«Grazie a Dio ne posso fare a meno, ma non nascondo che la mia “sanremite acuta” è viva e vegeta. I momenti con il grande Pippo Baudo purtroppo sono finiti. Non ero un privilegiato, sia ben chiaro, però penso di aver portato al Festival ogni volta del buon materiale».

Il suo è un genere melodico, senza tempo, legato alla tradizione. In questi anni però non sempre è stato valorizzato. Come lo vive?

«Il miracolo delle sette: nelle mani di Puccini avevano un sapore, di Giuseppe Verdi un altro, di Bach o Modugno un altro ancora. Sempre la stessa magia».

In Russia è amatissimo da decenni, con un legame che va oltre la musica. Da dove nasce, secondo lei, questa sintonia così profonda con il pubblico russo?

«Tutto sommato mi stupisco anch’io, piacevolmente. Evidentemente un certo stile di cantare e le tematiche delle canzoni piacciono moltissimo. A San Pietroburgo, nella piazza davanti al Museo dell’Ermitage, a giugno, c’erano 400mila persone. E una lista d’attesa di altre 1 milione e 600mila persone che hanno dovuto rinunciare per una questione di ordine pubblico. Dal 1979 c’è un legame profondo tra le mie canzoni e il pubblico russo. Bellissimo!».

Oggi però c’è una guerra che pesa sul mondo. Come si tiene insieme l’amore per un popolo e il desiderio di pace tra i popoli in conflitto?

«Nella vita bisogna imparare a sopportare tutto: ondate di pace e di odio. Io so di non far parte dei portatori di odio ma spando semi di pace. Se attecchisce subito, bene. Altrimenti, ritenterò con pazienza».

Il caso della famiglia australiana nei boschi abruzzesi ha fatto discutere. Lei ha offerto pubblicamente aiuto e ospitalità: perché ha sentito il bisogno di esporsi? Ha poi ricevuto una risposta?

«Perché ho vissuto quella vita. Perché questi bambini hanno un padre e una madre, stanno perfettamente in sintonia con la propria famiglia, con gli alberi, con gli animali, con la natura. Ma come si può snaturare un fatto straordinario? Io ho vissuto quella vita, con i bagni all’aperto, fino a 17 anni. ho scoperto il bagno in casa quando me ne andai a Milano. Ma non ero solo io: eravamo un intero paese, seimila persone, e quasi sicuramente il 90 per cento dei pugliesi. O forse di molti italiani. Dov’è lo stupore? Quello è imparare a vivere e la natura è una mamma e una maestra».

Guardando alla sua lunghissima carriera, cosa ha contato di più: il business o l’amore autentico per la musica e per il pubblico?

«Di business non capisco niente di niente. Mio padre non mi ha mai abituato al business, mi ha abituato all’amore e alla passione per le cose e per quello che faccio. Su ciò non sono secondo a nessuno».

Si ricorda i “musicarelli” e gli occhialini rettangolari?

«Sempre gli stessi. Un aneddoto: mio figlio un giorno mi dice “Papà, perché non cambi quel tipo di occhiali?”. Avevamo un concerto in Austria, nella scaletta c’era anche Elton John. Lui uscì con un paio di occhiali identici ai miei. Con mio figlio ridiamo ancora adesso».

Viene in provincia di Cuneo, terra di vini e di forte cultura agricola. Che affinità sente con la sua Puglia?

«Nella terra cambia solo il clima: voi avete le Alpi, noi abbiamo il mare. Ma in buona sostanza, se alla terra dai, la terra ti dà. È sempre un fattore di lavoro, lavoro e ancora lavoro, di attenzione a mamma Terra».

Vino, terra, lavoro quotidiano: quanto sono importanti le radici per restare fedeli a sé stessi, anche quando si diventa un’icona?

«Macché icona. Io sono diventato cantante, sono felice e ho lottato per esserlo. Ma prima di tutto mi sento contadino e poi cantante».

Cambia le foglie, ma non perdere mai le tue radici.

«Esatto, giusto. Anche perché le foglie che cadono poi diventano concime».

Dopo tutto quello che ha vissuto e cantato, cosa sente ancora di voler dire al suo pubblico?

«Grazie per avermi seguito e per seguirmi ancora. Ma io penso prima a me stesso: io devo sentirmi ed essere soddisfatto».

Un goloso della sua arte quindi…

«Piuttosto rispettoso della mia arte».